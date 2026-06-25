Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 10 tỉ đồng

Ngày 25.6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20.6, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét tại nhiều điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp (Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa). Tại các hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 10 tỉ đồng ẢNH: S.Đ

Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Cầm đầu đường dây là Phạm Văn Sinh (38 tuổi, ở xã Ea Knốp, Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (37 tuổi, ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa).

Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá.

Sau đó, 2 đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang thuê căn hộ chung cư để hoạt động.

Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng, thua.

Cơ quan chức năng xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.