Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỉ đồng

Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trần Ngọc Hoàng tại cơ quan công an ẢNH: N.T.T

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn, trải dài tại nhiều địa phương trên cả nước.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo lập, sử dụng tài khoản ẩn danh để trao đổi, liên lạc thông qua nhiều nền tảng mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook; đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng trung gian…

Nhận định thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc này.

Sau khi thu thập, củng cố đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 30.5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an các đơn vị, địa phương chia ra thành nhiều tổ công tác triệu tập, đấu tranh với nghi phạm chủ mưu, cầm đầu Trần Ngọc Hoàng (36 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) cùng nhiều người liên quan.

Qua làm việc với cơ quan công an, nhóm người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, Trần Ngọc Hoàng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp Super (siêu đại lý) đăng nhập trên trang web cá độ bóng đá. Từ tài khoản này, Hoàng sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tạo lập, quản lý và phân quyền nhiều tài khoản cấp dưới. Sau đó, Hoàng thiết lập hệ thống tổ chức đánh bạc nhiều tầng, gồm 9 tài khoản Master (đại lý tổng), 9 tài khoản Agent (đại lý trung gian) và 104 tài khoản Member (người chơi trực tiếp) thông qua mô hình phân cấp chặt chẽ.

Qua đó, các nghi phạm lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống này lên đến hơn 600 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, khuyến cáo chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, hãy cùng nhau thưởng thức một mùa bóng đá lành mạnh.

Trường hợp phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành động rủ rê, lôi kéo tham gia đánh bạc, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời.