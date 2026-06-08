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Thời sự

Đà Nẵng: Phá đường dây cá độ bóng đá, số đề gần 20 tỉ đồng qua Zalo

Huy Đạt
Huy Đạt
08/06/2026 11:36 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, ghi số đề giao dịch qua mạng xã hội Zalo với tổng số tiền khoảng 20 tỉ đồng.

Ngày 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án trinh sát bí số 179B, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc giao dịch qua mạng xã hội Zalo hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Phá đường dây cá độ bóng đá, ghi đề gần 20 tỉ đồng qua Zalo- Ảnh 1.

Các nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá, ghi số đề giao dịch qua Zalo với số tiền gần 20 tỉ đồng ở thành phố Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện đường dây do Lê Trung Hải (40 tuổi), Nguyễn Quang Hiếu (35 tuổi, cùng ở xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) và đồng bọn tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia tại nhiều xã, phường.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3.6, ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá, ghi số đề qua mạng xã hội Zalo. Trong đó, đã tạm giữ hình sự 7 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Lê Trung Hải, Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (34 tuổi), Nguyễn Phước Nguyên (41 tuổi), Nguyễn Thị Châu (56 tuổi), Vũ Bảo (41 tuổi) và Nguyễn Thị Nở (51 tuổi, cùng ở thành phố Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 231,8 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Đà Nẵng: Phá đường dây cá độ bóng đá, ghi đề gần 20 tỉ đồng qua Zalo- Ảnh 2.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm nhiều điện thoại di động, tài liệu ghi số đề và cá độ bóng đá

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2026 đến nay, các nghi phạm sử dụng Zalo và tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định gần 20 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Phá đường dây cá độ bóng đá, ghi đề gần 20 tỉ đồng qua Zalo- Ảnh 3.

Công an thành phố Đà Nẵng huy động 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, triệt xóa đường dây cờ bạc quy mô lớn

ẢNH: Đ.X

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, World Cup 2026 đang đến gần, các hoạt động cá độ bóng đá và cờ bạc trực tuyến có nguy cơ gia tăng với nhiều phương thức ngày càng tinh vi thông qua mạng xã hội, hội nhóm kín và các nền tảng trực tuyến.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các đường dây cờ bạc trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong mùa World Cup 2026.

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