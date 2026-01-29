Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an lần theo tài khoản Telegram, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 50 tỉ

Huy Đạt
Huy Đạt
29/01/2026 14:59 GMT+7

Lần theo dấu vết giao dịch trên ứng dụng Telegram, Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với phương thức tinh vi, tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Quyền (45 tuổi), Nguyễn Hữu Thông (50 tuổi), Đoàn Sơn (66 tuổi, cùng ở P.Thanh Khê), Đinh Thanh Long (36 tuổi, ở P.Hòa Xuân), Huỳnh Đức Cường (63 tuổi, ở P.Hải Châu) và Nguyễn Nhật Phùng (34 tuổi, ở P.Hòa Khánh, cùng TP.Đà Nẵng).

Công an lần theo tài khoản Telegram, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 50 tỉ- Ảnh 1.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch ước tính 50 tỉ đồng

ẢNH: Đ.X

Theo Phòng CSHS, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nghi phạm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn. Trong đó, Nguyễn Hữu Thông là nghi phạm nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Thông cùng Nguyễn Xuân Quyền và nhiều nghi phạm khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet, sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội. 

Nhận định đây là đường dây có tính chất phức tạp, nguy hiểm, Phòng CSHS đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án, huy động lực lượng tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 24.1, Phòng CSHS đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp nơi ở, đồng thời triệu tập các nghi phạm liên quan về trụ sở để làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 9.2025, thông qua ứng dụng Telegram, Nguyễn Xuân Quyền liên hệ với một nghi phạm chưa rõ lai lịch để nhận tài khoản cá cược tổng trên trang web "Viva88", sau đó chia nhỏ tài khoản giao cho nhiều con bạc khác tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Trong đường dây này, Nguyễn Hữu Thông được xác định là nghi phạm tích cực tham gia tổ chức đánh bạc. Thông tiếp tục chia tài khoản cá cược cho Trần Thanh Hưng (63 tuổi, ở P.Hải Châu) và nhiều nghi phạm khác, đồng thời trực tiếp tham gia cá độ bóng đá với số tiền lớn. Đáng chú ý, Nguyễn Hữu Phương Nam (23 tuổi, con của Thông), còn giúp sức cho cha bằng việc thu, chi tiền thắng thua hằng tuần.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây cá độ bóng đá này hoạt động mạnh vào thời điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026, tập trung vào các giải bóng đá trong nước và quốc tế. Việc thanh toán tiền thắng thua được các nghi phạm thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, tài liệu liên quan, bước đầu Phòng CSHS xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet này ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

Khám phá thêm chủ đề

Cá độ bóng đá Đà Nẵng Phòng Cảnh sát hình sự TELEGRAM đánh bạc Tổ chức đánh bạc
