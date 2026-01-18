Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỉ đồng

Minh Hải
Minh Hải
18/01/2026 12:35 GMT+7

Các nghi phạm cầm đầu và điều hành đường dây cá độ bóng đá ngàn tỉ đồng vừa được Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá, đều là những nghi phạm có nhiều tiền án, tiền sự, cộm cán ở địa phương.

Ngày 18.1, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỉ đồng- Ảnh 1.

Các bị can đã bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Các nghi phạm đã bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Huy Việt (biệt danh Việt "bài", 33 tuổi, ngụ P.Thành Nam, Ninh Bình; hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương); Nguyễn Hải Chiều (32 tuổi, có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Nguyễn Văn Ánh (30 tuổi, có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng); Đặng Hiệu Anh (28 tuổi, có 1 tiền án về tội đánh bạc, đều ngụ P.Tây Hoa Lư, Ninh Bình); và Trịnh Văn Thành (biệt danh Thành "đề", 54 tuổi, ngụ P.Nam Định, Ninh Bình).

Ngoài ra, 3 người khác bị bắt giữ, khởi tố về hành vi đánh bạc, gồm: Đinh Văn Đạt (35 tuổi); Trần Văn An (37 tuổi, cùng ngụ P.Hoa Lư, Ninh Bình); và Nguyễn Thế Trung (37 tuổi, ngụ P.Nam Định, Ninh Bình).

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỉ đồng- Ảnh 2.

Chân dung bị can Nguyễn Huy Việt hiện đang bỏ trốn

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định Nguyễn Huy Việt là đối tượng cầm đầu và là tổng đại lý; Chiều, Ánh, Anh, và Thành được giao chia tài khoản đánh bạc cho các "con bạc".

Các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, tổng số tiền giao dịch lên đến 1.200 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tổ chức truy bắt bị can Nguyễn Huy Việt và điều tra, làm rõ vụ án.

