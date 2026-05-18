Truy nã 'ông trùm' đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỉ đồng

Ngày 18.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trương Công Nhật Luân (42 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Luân được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 350 tỉ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trương Công Nhật Luân, bị can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỉ đồng ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 5 đến nửa cuối tháng 6.2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng (cũ) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu thập tài liệu, chứng cứ về nhóm bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua website trên mạng.

Đường dây hoạt động tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng, với mô hình phân cấp gồm các tài khoản “Super Master”, “Master”, “Agent” và “Member”. Các nghi phạm sử dụng điểm số trong tài khoản để đặt cược rồi quy đổi thành tiền Việt Nam nhằm thanh toán thắng thua.

Trước tính chất phức tạp và quy mô lớn của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng phối hợp đấu tranh, triệt xóa đường dây. Ngày 21.6.2025, Ban chuyên án đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan.

Đến ngày 27.6.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 30 người về các tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, laptop, 2 ô tô, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tài liệu liên quan. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử xác định đường dây này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 350 tỉ đồng.

Các bị can sử dụng phần mềm nhắn tin ẩn danh trên mạng để liên lạc, trao đổi nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, vận động đầu thú và triệu tập thêm nhiều nghi phạm liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 18 bị can, làm rõ hành vi phạm tội của 48 bị can cùng 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Quá trình điều tra xác định Trương Công Nhật Luân là bị can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá và đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Trương Công Nhật Luân.

Cơ quan công an kêu gọi Trương Công Nhật Luân cùng các nghi phạm liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

