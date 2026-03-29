Tổ chức đánh bạc 'núp bóng' thể thao, chủ câu lạc bộ ở Đà Nẵng bị bắt

Huy Đạt
Huy Đạt
29/03/2026 17:47 GMT+7

'Núp bóng' giải poker có thưởng, một câu lạc bộ tại Đà Nẵng tổ chức đánh bạc trái phép, thu tiền người chơi và cắt lại tiền thưởng. Chủ mưu nhiều tiền án đã bị bắt giữ.

Ngày 29.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Phước Long (46 tuổi, trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Đặng Phước Long là chủ nhiệm câu lạc bộ New Emperors Poker Club đặt tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải).

Tổ chức đánh bạc tinh vi dưới vỏ bọc thể thao, chủ CLB ở Đà Nẵng bị bắt

Kiểm tra câu lạc bộ poker tổ chức đánh bạc trái phép tại một khách sạn ở thành phố Đà Nẵng

Theo cơ quan công an, Long đã có 4 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, ngày 12.11.2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ này đang tổ chức giải đấu poker trái phép với khoảng 30 người tham gia. Quá trình điều tra xác định Long đã chỉ đạo nhân viên tổ chức giải đấu có thưởng bằng tiền, đồng thời sử dụng tài khoản Facebook “New Emperors Poker Club” để quảng bá, thu hút người chơi với lệ phí 650.000 đồng/người, tổng giải thưởng công bố 50 triệu đồng.

Tổ chức đánh bạc tinh vi dưới vỏ bọc thể thao, chủ CLB ở Đà Nẵng bị bắt

Lực lượng chức năng thu thập chứng cứ liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc tại một câu lạc bộ thể thao

Đáng chú ý, những người tham gia không phải hội viên câu lạc bộ, mà thực chất là thi đấu so bài, loại trực tiếp để tranh tiền thưởng. 

Để thu lợi, Long đã cắt lại một phần tiền từ tổng giá trị giải thưởng và nguồn thu bán vé. Hoạt động này chưa được cơ quan chức năng cấp phép theo quy định.

Tổ chức đánh bạc tinh vi dưới vỏ bọc thể thao, chủ CLB ở Đà Nẵng bị bắt

Bị can Đặng Phước Long bị bắt tạm giam để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc

Công an thành phố Đà Nẵng cũng cho hay, vụ việc có phương thức, thủ đoạn tinh vi khi núp bóng hoạt động thể thao, giải trí để tổ chức đánh bạc, thậm chí lôi kéo cả khách du lịch tham gia, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và môi trường du lịch tại địa phương.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động có dấu hiệu cá cược, ăn thua bằng tiền trái phép; kịp thời báo tin cho cơ quan công an khi phát hiện các cơ sở nghi vấn để xử lý.

Poker là một trò chơi bài có nguồn gốc từ phương Tây, trong đó người chơi sử dụng bộ bài 52 lá để so sánh độ mạnh của các liên kết bài (hand). Mỗi ván chơi thường kết hợp giữa yếu tố may rủi và kỹ năng như tính toán xác suất, chiến thuật đặt cược và “đọc” đối thủ.

Trong các giải đấu poker, người chơi sẽ đóng phí tham gia, nhận một số lượng chip (phỉnh) nhất định và lần lượt thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Người chiến thắng là người giữ được toàn bộ chip hoặc có số chip cao nhất khi kết thúc giải, từ đó nhận thưởng theo cơ cấu ban tổ chức công bố.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Việt Nam, nếu việc chơi poker gắn với yếu tố đặt cược, ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị mà không được cơ quan chức năng cấp phép thì có thể bị xem là hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc trái phép.

