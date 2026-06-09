Triệt phá nhóm đánh bạc qua mạng và rửa tiền hàng triệu USD

Ngày 9.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng và rửa tiền, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 27 bị can về tội đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan công an xác định, cầm đầu đường dây này, đồng thời tham gia quản trị trang website Sunwin là Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ P.Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (37 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) và đồng phạm khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an các tỉnh, thành phố bắt giữ, khám xét nơi ở của 27 bị can trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 5.2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2,8 triệu USD, tương đương khoảng 75 tỉ đồng.

Các bị can bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm tội phạm này rất tinh vi khi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành.

Số tài khoản giao dịch cũng được thay đổi thường xuyên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được nhóm này tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.