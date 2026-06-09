Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Triệt phá nhóm đánh bạc qua mạng và rửa tiền hàng triệu USD

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/06/2026 22:45 GMT+7

Đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin với số tiền 2,8 triệu USD, 27 bị can vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 9.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng và rửa tiền, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 27 bị can về tội đánh bạc và rửa tiền.

Cơ quan công an xác định, cầm đầu đường dây này, đồng thời tham gia quản trị trang website Sunwin là Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ P.Chánh Phú Hòa, TP.HCM). 

Triệt phá nhóm đánh bạc qua mạng và rửa tiền hàng triệu USD - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (37 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) và đồng phạm khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Tuấn cung cấp.

Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an các tỉnh, thành phố bắt giữ, khám xét nơi ở của 27 bị can trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 5.2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2,8 triệu USD, tương đương khoảng 75 tỉ đồng.

Triệt phá nhóm đánh bạc qua mạng và rửa tiền hàng triệu USD - Ảnh 2.

Các bị can bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm tội phạm này rất tinh vi khi tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành. 

Số tài khoản giao dịch cũng được thay đổi thường xuyên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được nhóm này tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Tin liên quan

Đồng Tháp: Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 300 tỉ đồng

Đồng Tháp: Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 300 tỉ đồng

Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Đồng Tháp đồng loạt triển khai 5 tổ công tác, bắt giữ nhiều người liên quan trong đường dây đánh bạc qua mạng hơn 300 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc rửa tiền khởi tố công an Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận