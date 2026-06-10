Bị khởi tố vì sản xuất thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM

Sáng 10.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú xã Lục Yên, Lào Cai) cùng 11 người khác về tội sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Bị can Hoàng Liên Sơn tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, Sơn từng học công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông.

Quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện Xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để quản lý, giám sát hành trình. Từ đó, Sơn nảy sinh ý định sản xuất thiết bị can thiệp vào hệ thống cảm biến này, nhằm bán cho các lái xe để họ thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.

Sơn đặt mua linh kiện trên mạng và tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến trên xe taxi.

Các thiết bị Hoàng Liên Sơn sản xuất, mua bán để dùng vào mục đích trái pháp luật

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Một thiết bị Sơn sản xuất ra với chi phí khoảng 75.000 đồng, sau đó bán lại cho các tài xế khác với giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, Sơn còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng/bộ rồi bán lại với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bộ để kiếm lời.

Công an Hà Nội xác định, từ tháng 8.2025 đến tháng 4.2026, Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho các lái xe tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…, qua đó thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Thời điểm khám xét nơi ở của Sơn, Công an Hà Nội thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Theo Công an Hà Nội, đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.