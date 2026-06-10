Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bị khởi tố vì sản xuất thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM

Trần Cường
Trần Cường
10/06/2026 10:46 GMT+7

Am hiểu khoa học công nghệ, một tài xế đã nghiên cứu, sản xuất thiết bị can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến của Xanh SM và bán cho các tài xế khác để thu tiền từ khách hàng nhưng không nộp về công ty.

Sáng 10.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú xã Lục Yên, Lào Cai) cùng 11 người khác về tội sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Bị khởi tố vì sản xuất thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Liên Sơn tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định, Sơn từng học công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ thông tin, viễn thông.

Quá trình làm lái xe dịch vụ, Sơn phát hiện trên một số xe taxi điện Xanh SM có lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để quản lý, giám sát hành trình. Từ đó, Sơn nảy sinh ý định sản xuất thiết bị can thiệp vào hệ thống cảm biến này, nhằm bán cho các lái xe để họ thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.

Sơn đặt mua linh kiện trên mạng và tự lắp ráp, sản xuất các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến trên xe taxi.

Bị khởi tố vì sản xuất thiết bị hack hệ thống giám sát của Xanh SM - Ảnh 2.

Các thiết bị Hoàng Liên Sơn sản xuất, mua bán để dùng vào mục đích trái pháp luật

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Một thiết bị Sơn sản xuất ra với chi phí khoảng 75.000 đồng, sau đó bán lại cho các tài xế khác với giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, Sơn còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng/bộ rồi bán lại với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/bộ để kiếm lời.

Công an Hà Nội xác định, từ tháng 8.2025 đến tháng 4.2026, Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho các lái xe tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…, qua đó thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Thời điểm khám xét nơi ở của Sơn, Công an Hà Nội thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép, cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Theo Công an Hà Nội, đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến việc sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Khám phá thêm chủ đề

sản xuất thiết bị hack hệ thống Xanh SM Công an Hà Nội Hoàng Liên Sơn mua bán thiết bị điện tử để phạm pháp Taxi điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận