Hơn 50 cảnh sát hoàn thành khóa học công nghệ thông tin chất lượng cao

Chiều 22.5, 52 học viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an đã bế giảng khóa đào tạo văn bằng 2 ngành Công nghệ thông tin khóa 68 của Đại học Bách khoa Hà Nội và nhận bằng tốt nghiệp cử nhân.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhận bằng tốt nghiệp khóa đào tạo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chương trình đào tạo được triển khai từ tháng 2.2024, nhằm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại chỗ cho lực lượng công an, phục vụ trực tiếp yêu cầu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Sau hơn 2 năm học tập, 52 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin.

Vừa chiến đấu, vừa miệt mài học tập

PGS-TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết lễ trao bằng tốt nghiệp hôm nay là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị của Bộ Công an trong việc hiện thực hóa mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS-TS Nguyễn Phong Điền chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo PGS-TS Nguyễn Phong Điền, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là cơ sở để vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ phức tạp, đảm bảo các mục tiêu của Đề án 06 mang lại giá trị thực ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần hạn chế tiêu cực và tiết kiệm nguồn lực xã hội.

PGS-TS Nguyễn Phong Điền cho hay, thực tế cho thấy nhiều cán bộ được đào tạo từ giai đoạn trước nên chưa có cơ hội va chạm thực tiễn với các giải pháp công nghệ hiện đại như dữ liệu định danh điện tử hay căn cước công dân gắn chip. Do đó, việc đào tạo văn bằng thứ hai cho đội ngũ tại chỗ là giải pháp cấp bách để chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng vận hành, phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ.

"Tôi đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên. Các đồng chí đã gồng mình để hoàn thành song song hai nhiệm vụ vừa đảm bảo công tác chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, vừa miệt mài học tập các kiến thức chuyên sâu về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin", PGS-TS Điền nói.

Mang kiến thức học được phục vụ nhân dân, đất nước

Thay mặt các học viên, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ban giám hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban lãnh đạo Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, các thầy cô giáo đã trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn đồ án cùng các cán bộ Phòng Đào tạo đã luôn tạo điều kiện để các học viên hoàn thành chương trình học song song với nhiệm vụ công tác.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn đại diện các học viên phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho hay, tập thể lớp học viên văn bằng 2 đều là những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - một trong những hệ thống thông tin trọng yếu bậc nhất của quốc gia, gắn liền với Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số.

Mỗi ngày, những học viên này đang vận hành, bảo vệ và phát triển một hệ thống phục vụ hàng chục triệu lượt giao dịch của người dân, là nền tảng cho căn cước công dân điện tử, định danh VNeID và gần 6.000 dịch vụ công trực tuyến đã đi vào cuộc sống. Do vậy, hành trình học văn bằng 2 của các học viên mang nhiều màu sắc riêng biệt.

Các học viên chụp hình cùng thầy cô ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cục trưởng C06 cho hay, sau những ca trực đêm, sau những đợt cao điểm, các học viên lại trở về với giảng đường, với những bài kiểm tra và những đồ án phải hoàn thành đúng hạn. Cường độ này không hề dễ dàng, nhất là khi nhiều học viên đã có gia đình, con nhỏ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho hay, những bài giảng của thầy cô không chỉ là kiến thức trên giáo trình, mà còn là tư duy của người làm khoa học công nghệ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cam kết sẽ mang những kiến thức đã học về đơn vị, áp dụng vào từng dòng truy vấn cơ sở dữ liệu, từng kiến thức kiến trúc hệ thống và từng phương án bảo mật cho dữ liệu của người dân Việt Nam… Đồng thời, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số của đất nước.