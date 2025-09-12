Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: Dữ liệu phải đóng góp và tạo giá trị cho xã hội

Chiều 12.9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế Data for Life 2025 với chủ đề "Hack for Growth 2025".

Khẳng định giá trị của dữ liệu

Phát động chỉ đạo định hướng cuộc thi, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, nhấn mạnh mùa ba cuộc thi là dịp để Ban chỉ đạo Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo có cái nhìn đa chiều hơn, khẳng định ý nghĩa của dữ liệu và vai trò của giới trẻ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 ẢNH: PHÚ ANH

"Điều đặc biệt nhất chính là khẳng định giá trị của dữ liệu: Không phải dữ liệu để trong kho, không chỉ để chia sẻ, mà dữ liệu phải đóng góp vào phát triển kinh tế dữ liệu và tạo giá trị cho xã hội", thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói.

Theo thiếu tướng Vũ Văn Tấn, niềm tự hào của cuộc thi chính là khi sản phẩm được các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đánh giá, lựa chọn đưa vào sử dụng, ứng dụng trong cuộc sống. Đó là phần thưởng quý giá và bền vững nhất.

Cục trưởng C06 tin tưởng từ cuộc thi, tinh thần lan tỏa sẽ được mở rộng, tạo cảm hứng và kêu gọi nhiều ý tưởng, đội thi tham gia, kể cả từ quốc tế.

"Sự cọ xát với đội thi nước ngoài sẽ giúp chúng ta khẳng định vị thế, năng lực và trí tuệ Việt Nam", thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói và tin tưởng cuộc thi năm nay sẽ mang lại luồng gió mới, hơi thở mới và sức sống mới của tuổi trẻ, xứng đáng với khát vọng phụng sự Tổ quốc từ chính những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

Sân chơi khoa học - công nghệ tầm cỡ

Theo ban tổ chức, cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ quốc tế Data for life qua 2 mùa trước đã chứng minh tính lan tỏa, sự độc đáo, hấp dẫn của một cuộc thi tiên phong về công nghệ, dữ liệu.

Ban tổ chức cho hay, cuộc thi năm nay tiếp tục kết nối với cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, khuyến khích xây dựng các giải pháp hướng đến những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực cần đổi mới, cải tiến nhằm phát triển xã hội.

Các đại biểu tham gia lễ phát động ẢNH: PHÚ ANH

Ban tổ chức tin tưởng "Hack for Growth 2025" năm nay sẽ là sân chơi khoa học - công nghệ tầm cỡ, thu hút nguồn lực và sự tham gia của giới trí thức, trí tuệ trẻ, cộng đồng sinh viên, nghiên cứu, chuyên gia, để các thành phần này gắn kết đưa ứng dụng công nghệ, giải pháp số phục vụ đời sống nhân dân, quản lý xã hội và phát triển quốc gia.

Đây cũng là nền tảng để hình thành một phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, gắn kết năng lực trí tuệ và thành tựu công nghệ vào thực tiễn, tạo đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số trên toàn quốc.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay sẽ trải qua 4 vòng hồ sơ, chinh phục, triển lãm và chung kết, trong đó vòng hồ sơ bắt đầu từ 10.10. Tổng giải thưởng dự kiến 690 triệu đồng, trong đó 1 giải nhất 500 triệu đồng, 1 giải nhì 100 triệu đồng, 1 giải ba 50 triệu đồng và các giải thưởng phụ khác tổng 40 triệu đồng.

Khi tham gia cuộc thi, ban tổ chức sẽ cung cấp một danh sách các chuyên gia (mentors) để hỗ trợ các đội thi phát triển và hoàn thiện sản phẩm của mình.