Sau 3 năm hoạt động, Xanh SM đổi tên thành Green SM

Chí Tâm
16/04/2026 09:10 GMT+7

Soán ngôi Grab, thương hiệu Xanh SM vươn lên dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam chỉ sau 3 năm hoạt động. Tuy nhiên, kể từ ngày 14.4.2026, thương hiệu này sẽ chính thức đổi tên thành Green SM để đồng bộ nhận diện toàn cầu.

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 14.4.2023, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) với thương hiệu Xanh SM đã tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục khi "soán ngôi" Grab, trở thành ứng dụng gọi xe công nghệ có thị phần lớn nhất hiện nay. Không dừng lại ở thị trường nội địa, Xanh SM đã nhanh chóng vươn mình ra khu vực với sự hiện diện tại Lào, Indonesia, Philippines…

Việc đổi tên thành Green SM giúp mang lại sự đồng bộ thương hiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới

Sau 3 năm đi vào hoạt động, thương hiệu Xanh SM chính thức đổi tên thành Green SM. Thay đổi này nhằm mục đích thống nhất nhận diện thương hiệu trên phạm vi toàn cầu, mang lại trải nghiệm đồng bộ tại nhiều quốc gia khác nhau. Đây là bước đi chiến lược để Green SM định vị rõ nét hình ảnh một nền tảng vận tải thông minh, thân thiện với người dùng.

Ngoài đổi tên, Green SM cũng tung ra ứng dụng phiên bản mới có giao diện hiện đại và tối giản hơn. Ứng dụng này tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa hành trình của từng khách hàng và sử dụng chung tại tất cả các quốc gia có sự xuất hiện của thương hiệu này. Tại Việt Nam, Green SM cũng chuyển sang sử dụng số tổng đài mới là 1555 để người dùng thuận tiện liên hệ và đặt dịch vụ.

Tại Indonesia, Green SM đang dần chiếm thị phần trong mảng gọi xe công nghệ

Bên cạnh đó, Green SM đang đẩy mạnh mô hình Platform tại các thị trường quốc tế, tạo ra sân chơi mới, cho phép các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng xe điện VinFast tham gia vào hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn, chất lượng và dịch vụ chung của hãng. Điều này không chỉ tối ưu hóa thu nhập cho đối tác mà còn góp phần thúc đẩy lộ trình xanh hóa giao thông tại khu vực Đông Nam Á.

Đến thời điểm hiện tại, Green SM đã khẳng định vị thế là nền tảng vận tải thuần điện lớn nhất khu vực với quy mô hơn 186.000 ô tô và xe máy điện. Sau 3 năm, hệ sinh thái này đã thực hiện hơn 620 triệu chuyến xe (tương đương 4,2 tỉ km), góp phần cắt giảm khoảng 580.000 tấn CO2 ra môi trường. Sự thay đổi nhận diện cùng những nâng cấp về công nghệ kỳ vọng sẽ giúp Green SM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo đà để tiến xa đến nhiều thị trường quốc tế khác trong tương lai.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

