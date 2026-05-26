Hưng Yên: Khởi tố 29 người cá độ bóng đá trên 'OK9' trước thềm World Cup 2026

Chiều 26.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 29 người về tội đánh bạc. Các bị can này trú ở nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước.

Các bị can tại cơ quan điều tra

Trước đó, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trang web "OK9" là trang chuyên cá cược thể thao, quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, cũng như các hội nhóm trên Telegram.

Để thu hút "con bạc" tham gia cá độ, các đối tượng quảng cáo cách cá cược, cách nạp, cách rút tiền, các khuyến mãi kèm theo, cá cược hoàn toàn bí mật, đảm bảo an toàn…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc về việc đấu tranh, xử lý đối với tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng trước thềm diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2026, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tính đến nay, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 29 người. Trong số này, nhiều người không phải là "con bạc" chuyên nghiệp, phạm tội lần đầu và có công việc ổn định.

Theo PC02 Công an tỉnh Hưng Yên, giải bóng đá World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 11.6 - 19.7, để xem đá bóng văn minh và tránh liên quan đến những vấn đề pháp lý, cơ quan này khuyến cáo người dân kiên quyết không tham gia cá cược bóng đá dưới mọi hình thức.

Cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, điểm vui chơi giải trí, các quán internet… chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Trong quá trình tổ chức xem bóng đá, không tổ chức cá độ bóng đá và không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá.

Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, cần báo cho công an gần nhất để có biện pháp xử lý.