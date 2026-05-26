Dịch vụ cá độ, cờ bạc quảng cáo bằng đủ chiêu trò

26/05/2026 05:16 GMT+7

Vừa qua, lực lượng công an triệt phá đường dây xâm phạm bản quyền bóng đá liên quan các trang Cà Khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV…

Các trang này xâm phạm bản quyền phát sóng để thu lợi bất chính từ việc quảng cáo cho các trang mạng, dịch vụ trực tuyến về cá độ, cờ bạc bằng cách đưa các nội dung quảng cáo cờ bạc được chèn trực tiếp trong thời gian trận đấu đang diễn ra để tận dụng lượng người xem đông đảo; kèm theo là các banner quảng cáo hiện diện trên trang web.

Tình trạng này cũng đang diễn ra với nhiều trang web chuyên cung cấp phim trực tuyến trái phép, bao gồm cả các loại phim đồi trụy, khiêu dâm. Nguồn sống của các trang phim "lậu" cũng chủ yếu đến từ quảng cáo cờ bạc và phát tán phần mềm độc hại để lừa đảo. Các trang cờ bạc trực tuyến mời chào người chơi lập tài khoản, nạp tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, rồi hứa hẹn lợi nhuận cao, thậm chí lên đến 30% để thu hút "con mồi".

Một số hình ảnh quảng cáo cờ bạc xuất hiện trên các diễn đàn

Ảnh: Chụp lại màn hình

Không chỉ vậy, sau một thời gian nhắn tin quảng cáo qua các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, các dịch vụ cờ bạc mạng gần đây còn gửi tin nhắn dạng thông thường đến nhiều thuê bao. Anh T. (ngụ tại TP.HCM) than phiền rằng nếu trước đây nhận các loại tin nhắn "rác" về mời vay tiền, bán bảo hiểm thì gần đây xuất hiện cả tin nhắn mời mở tài khoản để tham gia cờ bạc, "vui chơi có thưởng".

Đáng lo hơn, các dịch vụ phạm pháp này đang mở rộng sang cả các diễn đàn công nghệ quy tụ số lượng thành viên rất lớn, thậm chí có diễn đàn có số thành viên lên đến hàng triệu. Cụ thể, hình thức quảng cáo trên các diễn đàn này xuất hiện với nhiều cách khác nhau. Trong đó, phương thức phổ biến là trực tiếp tạo ra các nội dung quảng cáo dịch vụ cờ bạc, núp bóng dưới hình thức "trò chơi đổi thưởng" đăng kèm các chương trình khuyến mãi để thu hút người chơi. 

Điển hình, trên diễn đàn Techrum, chỉ trong những ngày đầu tháng 5 đã có hàng chục nội dung quảng cáo các dịch vụ phạm pháp trên. Hay trên diễn đàn công nghệ Tinh Tế cũng xuất hiện nội dung quảng cáo "nhà cái cá cược uy tín tại Việt Nam". Tương tự, trên diễn đàn VOZ cũng xuất hiện quảng cáo cho "cung cấp các sản phẩm cá cược đa dạng như Cá Cược Thể Thao, Casino Trực Tuyến, Keno, Xổ Số, Lô Tô...".

Tuy ban quản trị của những diễn đàn này không trực tiếp thu lợi từ các quảng cáo trên, nhưng vẫn tận dụng được lợi ích từ đó. Vì theo một cựu quản trị viên một diễn đàn công nghệ và có nhiều kinh nghiệm phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp lớn, ban quản trị nhiều diễn đàn chỉ muốn tăng lượng truy cập, số thành viên bằng mọi giá mà gần như không có bất cứ biện pháp kiểm soát nào. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp cho những quảng cáo cờ bạc tồn tại trên các diễn đàn trực tuyến. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
