Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 25 tỉ đồng

Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng chỉ trong 2 tháng.

5 người trong đường dây bị bắt giữ gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi, cùng ở P.Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk; trước đây thuộc TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 5 người trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ẢNH: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian điều tra, ngày 26.1, cơ quan chức năng đã triển khai 5 tổ công tác, đồng loạt triệu tập 5 người nêu trên để làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào tháng 12.2025, Huỳnh Dương Khải nhận 3 tài khoản đăng nhập trên website bosng88.com từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Sau đó, Khải chia nhỏ tài khoản tổng thành nhiều tài khoản khác để trực tiếp cá cược, đồng thời giao cho Nguyễn Văn Sỹ, Lê Lâm Huy, Lương Trọng Hiếu, Trần Công Thiện và một số con bạc khác tham gia cá độ bóng đá.

Từ tháng 12.2025 đến nay, các con bạc trong đường dây này đã tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 25 tỉ đồng.

Việc triệt phá thành công đường dây đánh bạc nêu trên là kết quả nổi bật của Công an tỉnh Đắk Lắk trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước và Tết Nguyên đán 2026.



