Xử lý 3 người dán quảng cáo 'hút hầm cầu' ở TP.HCM

Ngày 24.5, Công an phường Xuân Hoà (Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý 3 người liên quan hành vi dán quảng cáo, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Ngoài xử lý hành chính, Công an phường Xuân Hòa yêu cầu nhóm người dán quảng cáo trái phép tự bóc gỡ toàn bộ quảng cáo ẢNH: CACC

Trước đó, trong quá trình ra quân đảm bảo trật tự đô thị và bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn, lực lượng tuần tra Công an phường Xuân Hoà phát hiện L.Q.V và N.Đ.S (cùng ở phường Tân Hoà) có biểu hiện nghi vấn khi dán quảng cáo “hút hầm cầu” trên các trụ điện, tường nhà và công trình công cộng nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, V. và S. khai được N.T.T.U (ở phường Phú Nhuận) thuê dán các quảng cáo nói trên. Công an phường sau đó mời U. lên làm việc, đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính cả 3 người theo quy định pháp luật.

Công an phường Xuân Hòa phối hợp các đơn vị phát động “Ngày Chủ nhật xanh” tại Công viên Phan Đình Phùng ẢNH: CACC

Ngoài việc xử lý vi phạm, Công an phường còn yêu cầu các cá nhân liên quan tự bóc gỡ toàn bộ quảng cáo đã dán trái phép tại các tuyến đường dưới sự giám sát của lực lượng công an và an ninh cơ sở nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa tái phạm.

Theo Công an phường Xuân Hoà, các quảng cáo, rao vặt trái phép không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường, ngõ hẻm ẢNH: CACC

Cùng ngày, Công an phường Xuân Hoà phối hợp các đơn vị phát động “Ngày Chủ nhật xanh” tại Công viên Phan Đình Phùng, kết hợp bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên toàn bộ các tuyến đường, ngõ hẻm trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng cũng tiến hành thu thập các số điện thoại xuất hiện trên quảng cáo “bẩn”, đặc biệt là quảng cáo hút hầm cầu có dấu hiệu liên quan tín dụng đen, cờ bạc để chuyển cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Đồng thời, phát động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các trường hợp dán quảng cáo trái phép, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.