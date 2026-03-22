Thời sự

TP.HCM: Xử lý 5 thanh niên, buộc gỡ bỏ quảng cáo 'tín dụng đen'

Trần Duy Khánh
22/03/2026 17:21 GMT+7

Công an phường Tân Khánh (TP.HCM) đã phát hiện, xử lý 5 thanh niên có hành vi phát tán, dán quảng cáo cho vay tài chính trái phép, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động 'tín dụng đen'.

Ngày 22.3, thông tin từ Công an phường Tân Khánh (Công an TP.HCM), đơn vị vừa phát hiện, xử lý 5 thanh niên có hành vi phát tán tờ rơi, dán quảng cáo cho vay tài chính sai quy định.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Nhóm thanh niên bị yêu cầu tháo gỡ toàn bộ số tờ rơi đã dán

Các thanh niên gồm: Đ.M.K (23 tuổi), P.D.M (29 tuổi), N.V.A (22 tuổi, cùng ở thành phố Hải Phòng), N.T.M (14 tuổi, ở thành phố Hà Nội) và H.T.T (28 tuổi, ở tỉnh An Giang).

Theo cơ quan công an, các nội dung quảng cáo chủ yếu liên quan đến dịch vụ cho vay tài chính, có dấu hiệu tiềm ẩn hoạt động “tín dụng đen”, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

tín dụng đen - Ảnh 5.

Công an thu giữ số lượng lớn tờ rơi quảng cáo "tín dụng đen" của nhóm thanh niên

Hiện Công an phường Tân Khánh đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân tháo gỡ toàn bộ số tờ rơi đã dán, khôi phục hiện trạng ban đầu tại các trụ điện, bờ tường trên địa bàn.

Đại diện Công an phường Tân Khánh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo trái phép, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Tin liên quan

Xác minh clip 2 tài xế xô xát chảy máu đầu ở TP.HCM

Xác minh clip 2 tài xế xô xát chảy máu đầu ở TP.HCM

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế xô xát sau mâu thuẫn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM), khiến một người bị chảy máu đầu.

