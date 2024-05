TP.HCM: Phạt tiền hai người dán quảng cáo sai quy định

Theo công an, khoảng 13 giờ 30 ngày 8.5, trong lúc tuần tra trên địa bàn, tổ tuần tra của Công an P.14 (Q.Tân Bình) phát hiện Trình, Thanh đang thực hiện hành vi dán quảng cáo tại trước số nhà 66 Bàu Cát 1 và các trụ điện, vách tường khu vực lân cận nên đã tiến hành đưa hai người này về trụ sở công an để làm rõ.



Trình và Thanh tại trụ sở công an C.A

Tại đây, cả hai khai nhận, được ông H.M.P là chủ của một trung tâm cửa cuốn ở đường M1 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) thuê đi dán các quảng cáo có nội dung sửa chữa, lắp mới cửa cuốn với thù thao là 150.000 đồng/giờ/người.

Phương tiện xe máy hai người này sử dụng chở nhau đi dán quảng cáo trái phép cũng được chủ của trung tâm cửa cuốn cấp để di chuyển.

Qua làm việc, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được hành vi sai trái của mình, tự nguyện cam kết không tái phạm.

Công an P.14 (Q.Tân Bình) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Trình, Lương Minh Thanh theo điểm l khoản 2 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, đối với hành vi "phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền", mức phạt tiền 1,5 triệu đồng/1 người vi phạm.

Ngoài việc bị xử phạt theo quy định, Trình và Thanh còn buộc phải khắc phục hậu quả, bóc gỡ các quảng cáo dán sai quy định trên địa bàn quận.

Đồng thời, Công an Q.Tân Bình trao đổi thông tin về ông H.M.P với Công an Q.Bình Tân để phối hợp xác minh, làm rõ các nội dung thông tin có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.