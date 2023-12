Phạt tiền 3 người dán quảng cáo rao vặt trái phép ở TP.HCM

Theo công an, ngày 20.12, Tổ công tác 363 - Công an Q.5 phối hợp Công an P.7 (Q.5) trong quá trình tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo phát hiện Nguyễn Đức Thắng (18 tuổi), Đào Anh Tuấn (17 tuổi) đang có hành vi dán quảng cáo dịch vụ "sửa chữa cửa cuốn" trái phép lên trụ điện và cửa nhà dân nên tiến hành mời về trụ sở để làm rõ.



Công an làm việc với nhóm người dán quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Thắng và Tuấn khai nhận ban ngày đi làm nghề sửa chữa cửa, đêm chở nhau đi dán quảng cáo tại các địa bàn Q.5, Q.8 cùng người bạn tên Phạm Hữu Lộc (29 tuổi, cùng quê Hải Phòng, cả 3 đang tạm trú Q.8).

Lộc sau đó cũng được mời về trụ sở Công an P.7 (Q.5) để làm rõ. Qua làm việc, Lộc khai nhận cũng thường xuyên lợi dụng khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ, đường vắng người để đi dán quảng cáo trên cửa nhà dân nhằm "quảng bá dịch vụ".

Ý thức được hành vi sai trái của mình, cả 3 đang chủ động giao nộp gần 1.000 mẫu quảng cáo chưa kịp đem đi dán.

Cơ quan chức năng buộc nhóm người bóc gỡ, làm sạch các mẫu quảng cáo đã dán tại địa bàn phường trước đó CÔNG AN CUNG CẤP

UBND P.7 (Q.5) cũng đã ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng/người về hành vi trên, trong đó có 1 trường hợp chưa đủ 18 tuổi bị phạt 750.000 đồng.

Cơ quan chức năng còn buộc nhóm này phải tự bóc gỡ, làm sạch các mẫu quảng cáo đã dán tại địa bàn phường trước đó; hướng dẫn phương pháp quảng cáo đúng quy định của pháp luật đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú theo dõi, quản lý.