CSGT TP.HCM xử phạt ô tô dán quảng cáo cá cược, cho vay

Tối 17.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng địa phương, đoàn viên thanh niên đi đến các tuyến đường, con hẻm để bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo sai quy định, bôi bẩn phố phường.

Nhiều xe ô tô dán quảng cáo sai quy định bị CSGT xử phạt CTV

Với hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng địa phương, chỉ trong buổi sáng đã bóc gỡ được hàng ngàn tờ quảng cáo trái phép, cho vay nặng lãi.

Cùng thời điểm, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn đảm trách. Qua đó, phát hiện nhiều ô tô dán quảng cáo sai quy định. Nội dung quảng cáo có liên quan đến các tổ chức cá cược bóng đá, cờ bạc...

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Đội Tuần tra dẫn đoàn trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1) đã phát hiện tài xế P.T.H lái xe ô tô có dán quảng cáo vượt quá diện tích quy định. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời buộc người điều khiển phải tháo dỡ quảng cáo sai quy định.

Lúc 11 giờ 15, Đội CSGT Bến Thành và Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 phát hiện và xử lý 1 xe ô tô do tài xế Đ.D điều khiển có dán quảng cáo vượt quá diện tích quy định.

Đồng thời, nội dung quảng cáo dán trên xe liên quan đến 1 trang web hoạt động cờ bạc, cá cược. Do tính chất vụ việc, Tổ công tác đã mời tài xế về trụ sở Công an P.Cầu Kho (Q.1) để tiếp tục xác minh làm rõ. Bước đầu, Công an P.Cầu Kho lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.D và buộc anh này phải bóc gỡ quảng cáo không đúng quy định trên phương tiện.

Những hoạt động trên của lực lượng CSGT nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm của Công an TP.HCM nhằm từng bước triệt tiêu, xóa bỏ các băng nhóm, tổ chức tín dụng đen, tổ chức lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm pháp.

Lực lượng chức năng chung tay bóc gỡ quảng cáo sai quy định CTV

Phòng PC08 khuyến cáo, khi người dân tham gia giao thông phát hiện trường hợp các xe ô tô dán quảng cáo sai quy định, quảng cáo nội dung có tính chất chơi game, bài online, mang tính cá cược, có dấu hiệu sai quy định thì phản ánh qua số điện thoại trực ban của PC08: 0693187521 hoặc qua số điện thoại đường dây nóng (hotline): 02839203333.