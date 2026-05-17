Đồng Nai: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, giao dịch 70 tỉ đồng/tháng

Hoàng Giáp
17/05/2026 19:09 GMT+7

Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, mỗi tháng số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỉ đồng.

Ngày 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai cho hay vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh trên không gian mạng quy mô lớn, bắt giữ 12 nghi phạm.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai triệt phá đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn tại thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác.

Nhóm nghi phạm liên quan đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 12 nghi phạm, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên, trong đó bắt giữ đối tượng cầm đầu T.N.T (31 tuổi) và P.C.B (37 tuổi, cùng ở thành phố Đồng Nai).

Cơ quan công an xác định, các nghi phạm này đã sử dụng tài khoản cấp độ "Super Master" để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web "bong88".

Từ tài khoản "Super Master", nhóm này chia tách thành nhiều tài khoản các cấp độ "Master", "Agent", "Member" cho hàng trăm người khác trên địa bàn thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỉ đồng mỗi tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch gần 25 tỉ đồng

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá có quy mô giao dịch gần 25 tỉ đồng.

