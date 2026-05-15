Cục An ninh mạng: Phạt nghiêm việc dùng AI và Deepfake tạo, phát tán tin giả

Áp dụng mức phạt cao nhất nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân

Ngày 15.5, tại tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026, thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), đã chia sẻ về nhiều điểm mới, các quy định nổi bật của một số dự thảo nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật An ninh mạng 2025.

Theo thượng tá Triệu Mạnh Tùng, hiện những hành vi sử dụng AI hay Deepfake để tạo ra hình ảnh giả, thông tin giả lan truyền trên các nền tảng rất phổ biến. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 tuy đã có một số quy định về vấn đề này, nhưng chưa thực sự điều chỉnh hoặc có chế tài đối với hành vi sử dụng trái phép các ứng dụng này.

Cục phó A05 cho biết, trong dự thảo "Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân" dự kiến bổ sung nhiều quy định nghiêm khắc nhằm xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ AI và Deepfake để tạo dựng, phát tán thông tin sai sự thật. Trong đó, có cả hành vi khởi tạo các sản phẩm giả mạo như video, hình ảnh do AI tạo ra và hành vi phát tán, lan truyền các nội dung này đều sẽ bị xử lý với chế tài nghiêm khắc.

Đồng thời, dự thảo cũng quy định trách nhiệm đối với các nền tảng số khi để xảy ra vi phạm nhưng không thực hiện kiểm định, kiểm soát hoặc gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, theo thượng tá Tùng, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, mức xử phạt sẽ được áp dụng ở mức rất cao theo thông lệ quốc tế.

Quản trị viên hội nhóm phải chịu trách nhiệm với bài đăng của thành viên

Liên quan đến vấn đề quản lý hội nhóm trên mạng xã hội và yêu cầu định danh, xác thực điện tử đối với người quản trị, thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, nội dung này được quy định trong dự thảo "Nghị định quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng".

Theo dự thảo, việc thiết lập, vận hành và quản trị các hội nhóm trên mạng xã hội phải tuân thủ các trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý cụ thể. Trong quá trình hoạt động, quản trị viên hội nhóm có trách nhiệm kiểm soát, duyệt nội dung đăng tải theo quy định nhằm ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng hội nhóm để đăng tải thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Người khởi tạo và điều hành hội nhóm cũng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp bài đăng của thành viên gây tác động xấu đến xã hội nhưng không được kiểm duyệt, xử lý kịp thời.

Đối với công tác định danh điện tử (KYC), thượng tá Tùng cho hay, nghị định sẽ quy định triển khai đồng bộ các biện pháp định danh nhằm đấu tranh với tình trạng sử dụng "SIM rác" và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Nghị định sẽ xây dựng cơ chế định danh xác thực từ tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng đến số điện thoại.

Cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm đối với các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Cụ thể, các nền tảng phải xây dựng cơ chế định danh tài khoản khách hàng thông qua các công cụ trực tuyến; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ thông tin nhanh chóng cho cơ quan chức năng trong các trường hợp khẩn cấp.

Đặc biệt, các nền tảng phải thực hiện gỡ bỏ thông tin xấu độc, ngăn chặn nguy cơ lan truyền trên không gian mạng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.