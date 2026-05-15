Công an Cần Thơ truy tìm nghi phạm vụ 'Tùng đại gia' bị đâm tử vong

Thanh Duy
15/05/2026 15:07 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ vừa phát thư kêu gọi đầu thú đối với nghi phạm liên quan đến vụ án 'Tùng đại gia' bị đâm tử vong ở xã Thạnh Qưới.

Ngày 15.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 11.5 ở ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng (còn gọi là Tùng đại gia) bị đâm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Công an Cần Thơ kêu gọi nghi phạm Hà Văn Có ra đầu thú

Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định Hà Văn Có (32 tuổi, ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ) là nghi phạm có liên quan đến vụ án, nhưng Có đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã phát thư kêu gọi nghi phạm này sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị gia đình, người thân và kêu gọi người dân tích cực phối hợp, vận động Hà Văn Có ra đầu thú. Mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm đâm tử vong "Tùng đại gia" ra đầu thú có thể trực tiếp đến trình diện, gọi điện thoại hoặc thông qua người thân liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn.

Bắt nghi phạm đâm tử vong một người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Trong lúc tham gia xử lý người đàn ông có biểu hiện gây rối an ninh trật tự, một người dân tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) bị đâm tử vong tại chỗ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
