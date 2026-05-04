Đầu thú, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim được tuyên 2 năm tù

Chiều 4.5, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT Công ty Sadeco) 2 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Phạm Nhật Vinh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT Công ty Sadeco) ẢNH: PHAN THƯƠNG

Đây là vụ án liên quan sai phạm phát hành 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) cho Công ty Nguyễn Kim không thẩm định giá, đấu giá, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỉ đồng, thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỉ đồng.

Vụ án này đã đưa ra xét xử vào thời điểm năm 2022, riêng Phạm Nhật Vinh bỏ trốn nên ngày 11.1.2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 30.12.2025, bị can Phạm Nhật Vinh về Việt Nam đầu thú.

HĐXX xác định vai trò chính làm thất thoát tài sản nhà nước là nhóm bị cáo tại Công ty Sadeco, đã bị xử lý. Bị cáo Vinh chỉ có vai trò thứ yếu, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX áp dụng chính sách hình sự theo Nghị quyết 68 của Trung ương để tuyên mức án phù hợp trên.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh từ 2 - 3 năm tù.

Theo Viện kiểm sát, trước thời điểm ngày 7.12.2017, Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Công ty Sadeco) có vốn cổ đông do doanh nghiệp nhà nước (UBND và Thành ủy TP.HCM) chiếm tỷ lệ 60,7%.

Thực hiện theo chủ trương phát hành thêm cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco, với vai trò vừa là thành viên HĐQT Công ty Sadeco, vừa là Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, Phạm Nhật Vinh đã biểu quyết thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Việc phát hành cổ phiếu này không qua đấu giá và thẩm định giá theo quy định, hành vi này đã giúp Nguyễn Kim thâu tóm cổ phần của Công ty Sadeco giá rẻ, gây thất thoát của Nhà nước hơn 669 tỉ đồng.

Về nước đầu thú, được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Tuy nhiên, theo Viện kiểm sát, việc thực hiện thủ tục phát hành thêm cổ phần, tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco, lựa chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược đã được thực hiện theo chủ trương từ trước.

Thời điểm Phạm Nhật Vinh làm việc tại Công ty Nguyễn Kim và là thành viên HĐQT Công ty Sadeco chỉ cách 1 tháng trước khi hoàn tất thủ tục, bản thân bị cáo không hưởng lợi gì.

Mặt khác, toàn bộ hậu quả và thiệt hại của vụ án đã được khắc phục toàn bộ ngay trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 1 (vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm), cụ thể là Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả toàn bộ 9 triệu cổ phần cho Công ty Sadeco.

Do đó, trong vụ án trên bị cáo Vinh tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức thứ yếu, đây là căn cứ để xem xét quyết định hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

Ngoài ra, Viện kiểm sát ghi nhận việc bị cáo đang định cư ở Mỹ, nhưng đã tự nguyện về trình diện, đầu thú nên cần được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo khoản 2 điều 51 bộ luật Hình sự...

Bào chữa cho bị cáo Phạm Nhật Vinh, luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ của mình được hưởng án treo.

Tuy nhiên, sau phần nghị án, HĐXX đã chấp nhận các quan điểm của đại diện Viện KSND TP.HCM.