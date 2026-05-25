Hưng Yên: Bắt nữ giám đốc sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn

Ngày 25.5, Viện KSND tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Tuyết (44 tuổi, trú xã Yên Mỹ, Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại TKL Việt Nam, về tội sản xuất hàng giả, quy định tại khoản 3, điều 192 bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra công ty của bà Tuyết ẢNH: MẠNH TRẦN

Trước đó, ngày 17.5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 (thuộc Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra một chiếc xe tải và phát hiện trên xe đang vận chuyển 11.040 gói băng vệ sinh mang các nhãn hiệu nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Số hàng này được xác định của bà Tuyết, tuy nhiên người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kiểm tra Công ty TNHH sản xuất và thương mại TKL Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói; gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.

Lực lượng chức năng thu nhiều băng vệ sinh giả các nhãn hiệu nổi tiếng ẢNH: MẠNH TRẦN

Qua làm việc, bà Tuyết khai nhận đã mua nguyên vật liệu, bao bì, sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói băng vệ sinh ngay tại cơ sở rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cạnh đó, chủ sở hữu các nhãn hiệu đều có văn bản khẳng định số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc cho phép gia công, đóng gói. Các doanh nghiệp cũng xác nhận không ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc ủy quyền cho hộ kinh doanh của bà Tuyết sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu nêu trên.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm tính theo giá hàng thật trên thị trường ước tính gần 1 tỉ đồng.