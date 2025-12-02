Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
02/12/2025 15:28 GMT+7

Ngày 2.12, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang thông tin Trường THPT Hòn Đất đã báo cáo sự việc một học sinh nam lớp 10 của trường bị bạn đánh, đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện video dài khoảng 1 phút về việc học sinh lớp 10 Trường THPT Hòn Đất, tỉnh An Giang bị nhóm bạn cùng trường đánh và nhét băng vệ sinh vào miệng. Trong video, nhóm thanh niên nói tục, gây phản cảm, khiến người xem video bức xúc trước hành động các học sinh này.

- Ảnh 1.

Em V.X.H bị đánh và nhét băng vệ sinh vào miệng

ẢNH: CẮT RA TỪ VIDEO

Lãnh đạo Trường THPT Hòn Đất cho biết, sáng 23.11 nhà trường nhận thông tin về đoạn video, sau đó lãnh đạo trường tiến hành rà soát các học sinh trong trường và xác định học sinh bị bạo lực học đường trong video là em V.X.H, lớp 10A8. Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với UBND xã Hòn Đất để xử lý vụ việc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 22.11, em Đ.N.Q.H và Đ.N.Q.D lớp 10A9 của trường và một số học sinh khác trong nhóm đón đường em V.X.H trên đường quốc lộ 80, chặn đầu xe và đánh V.X.H. Q.H và Q.D cầm dao đã chuẩn bị sẵn trong cặp để hăm dọa và ép em V.X.H phải chạy xe vào đường vắng rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu của em H. Sau đó Q.D vừa quay video vừa đưa băng vệ sinh vào miệng của em H. như video đã truyền tải trên mạng xã hội.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Hòn Đất, ngày 24.11 trường đã mời Q.H và Q.D viết bản tường trình, cả hai đã thừa nhận gây ra sự việc. Thấy sự việc mang tính chất nghiêm trọng vượt quá khả năng xử lý của nhà trường, Trường THPT Hòn Đất đã mời công an vào cuộc để giải quyết, nhưng đến ngày 1.12 vẫn chưa có kết quả.

Mặt khác, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ V.X.H hỏi thăm, động viên tinh thần để em yên tâm đến lớp. Đối với những học sinh còn lại có liên quan, nhà trường vẫn cho phép các em đi học bình thường và chờ kết quả điều tra từ phía Công an xã Hòn Đất để có hướng xử lý tiếp theo.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường

Nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường

Một nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong khuôn viên trường, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Không những không can ngăn, một số em còn đứng quay clip và hò reo, cổ vũ.

