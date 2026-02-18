Công an đột kích, bắt quả tang 26 người đánh bạc trong đêm mùng 1 tết

Ngày 18.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đã đột kích, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép quy mô lớn ở xã An Phú.

Công an bắt quả tang nhiều người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tạm giữ hơn 518 triệu đồng ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại nhà ông Nguyễn Tấn Dũng (65 tuổi, ở thôn Hội An, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên tụ tập đông người, có biểu hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, thu thập tài liệu và chứng cứ, tối 17.2 (mùng 1 tết), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ kiểm tra căn nhà nói trên. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 26 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Kiểm tra tại chiếu bạc, công an tạm giữ hơn 54 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 463 triệu đồng trên người các đối tượng. Tổng số tiền tạm giữ liên quan đến vụ đánh bạc là hơn 518 triệu đồng.

Những người liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được đưa về trụ sở công an để làm rõ ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Công an còn tạm giữ 19 điện thoại di động, 25 xe máy các loại cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.