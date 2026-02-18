Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an đột kích, bắt quả tang 26 người đánh bạc trong đêm mùng 1 tết

Hải Phong
Hải Phong
18/02/2026 18:32 GMT+7

Tối 17.2 (mùng 1 tết), Phòng Cảnh sát hình sự cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ đột kích tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa quy mô lớn tại một nhà dân.

Ngày 18.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động đã đột kích, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép quy mô lớn ở xã An Phú.

Công an đột kích vụ đánh bạc trong đêm mùng 1 tết, bắt 26 người- Ảnh 1.

Công an bắt quả tang nhiều người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tạm giữ hơn 518 triệu đồng

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại nhà ông Nguyễn Tấn Dũng (65 tuổi, ở thôn Hội An, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên tụ tập đông người, có biểu hiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, thu thập tài liệu và chứng cứ, tối 17.2 (mùng 1 tết), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ kiểm tra căn nhà nói trên. Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 26 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Kiểm tra tại chiếu bạc, công an tạm giữ hơn 54 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 463 triệu đồng trên người các đối tượng. Tổng số tiền tạm giữ liên quan đến vụ đánh bạc là hơn 518 triệu đồng.

Công an đột kích vụ đánh bạc trong đêm mùng 1 tết, bắt 26 người- Ảnh 2.

Những người liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được đưa về trụ sở công an để làm rõ

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Công an còn tạm giữ 19 điện thoại di động, 25 xe máy các loại cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Tin liên quan

Công an TP.Huế xóa sới bạc xóc đĩa trong quán cà phê

Công an TP.Huế xóa sới bạc xóc đĩa trong quán cà phê

Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ, xử lý 18 người bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong quán cà phê tại xã Đan Điền.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc Xóc đĩa Quảng Ngãi Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận