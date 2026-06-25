Shakira nhảy múa ăn mừng khi Colombia có vé đi tiếp, vì sao Ronaldo phải lo?

Shakira vui một, nhưng Ronaldo phải lo tới mười

Nhiều người dùng mạng xã hội đã ví von như vậy, sau khi một đoạn clip xuất hiện cho thấy Shakira ăn mừng hét lớn khi hay tin đội nhà Colombia thắng CHDC Congo tỷ số 1-0 ngày 24.6. Qua đó, "La Tricolor" (biệt danh của đội tuyển Colombia) đã sớm giành vé vào vòng 32 đội trước một vòng đấu với 2 trận toàn thắng. Nhưng họ sẽ không dừng lại, mà còn muốn giữ luôn ngôi đầu bảng khi chỉ cần hòa Bồ Đào Nha của Ronaldo là hoàn thành mục tiêu.

Shakira là ‘Nữ hoàng nhạc Latin’, cô là người Colombia, đang ủng hộ đội nhà đánh bại tiếp Bồ Đào Nha của Ronaldo ở lượt cuối Ảnh: Reuters

Shakira là người Colombia, nữ ca sĩ này đang có tour biểu diễn vòng quanh nước Mỹ ở mùa hè năm nay song song với World Cup 2026 đang diễn ra. Cô dự kiến sẽ đến xem và ủng hộ đội nhà ở trận gặp Bồ Đào Nha ngày 28.6 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens, sau khi đã đến xem Messi và Argentina ở trận gặp Áo ngày 23.6.

Tại bảng K trước lượt đấu cuối diễn ra cùng lúc 6 giờ 30 ngày 28.6, đội tuyển Colombia đang dẫn đầu với 6 điểm, Bồ Đào Nha xếp nhì bảng với 4 điểm. Bồ Đào Nha trên lý thuyết là chưa có suất đi tiếp, nhưng với số điểm này họ coi như cũng đã chắc suất trong trường hợp rớt xuống hạng ba. Cả hai đội gặp nhau chắc chắn là để quyết định ai chính thức đứng đầu bảng.

Trong khi CHDC Congo (1 điểm) và Uzbekistan (0 điểm) gặp nhau cũng quyết đấu để đội nào thắng sẽ có cơ hội đi tiếp, nếu hòa, cả hai rất dễ dắt tay nhau ra về.

Với cặp đấu Colombia gặp Bồ Đào Nha, điều quan trọng nhất cho cả hai đội, đó là cạnh tranh vị trí đầu bảng để sẽ nằm nhánh đấu thuận lợi ở vòng knock-out và tiến xa nhất có thể. Colombia có ưu thế rất lớn chỉ cần hòa, trong khi Bồ Đào Nha bắt buộc phải thắng.

Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn

Bồ Đào Nha nhì bảng sẽ khiến "vũ điệu cuối" của Ronaldo chập chờn

Theo tính toán, nếu Bồ Đào Nha xếp nhì bảng, họ rơi vào nhánh đấu rất "xương xẩu" với khả năng cao là gặp Ghana hoặc Croatia ở vòng 32 đội, nếu đi tiếp vào vòng 16 đội, Ronaldo và đồng đội sẽ rất dễ sớm gặp ngay Tây Ban Nha của Yamal hoặc may mắn là đội tuyển Áo.

Ronaldo có thể rất vui sau khi giải tỏa nhiều áp lực với cú đúp bàn thắng ghi cho đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng con đường phía trước mới chông gai Ảnh: Reuters

Phải vượt qua cửa ải Tây Ban Nha hoặc Áo, thì tại vòng tứ kết Ronaldo và Bồ Đào Nha mới nhẹ gánh hơn khi có thể gặp các đối thủ nhẹ ký, như chủ nhà Mỹ, hoặc Algeria hay Ai Cập. Trong nhánh đấu này, nếu tiến đến bán kết, Ronaldo và Bồ Đào Nha có thể gặp các đội tuyển như Đức, Pháp, hay Hà Lan, là những ứng cử viên vô địch sáng giá.

Trong khi đó, nếu giành ngôi nhất bảng K (đồng nghĩa phải thắng Colombia), Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ nhẹ gánh từ vòng 32 đội khi chỉ có thể gặp Paraguay, nếu vào vòng 16 đội họ sẽ gặp đội tuyển Bỉ hoặc Thụy Sĩ, đến tứ kết nếu đi tiếp họ mới có khả năng gặp Argentina của Messi là đội mạnh đầu tiên trong chuỗi ở vòng knock-out, và tại bán kết sẽ có thể là Brazil.

Cả Argentina và Brazil đều đi tiếp với ngôi nhất bảng, do đó cũng đã loại trừ khả năng hai đội này gặp nhau ở trận chung kết, mà chỉ có thể tại bán kết nếu đều đi đến vòng này, khi nằm cùng nhánh đấu.

Với Bồ Đào Nha và Ronaldo, dựa trên những gì hiện nay, sau khi thắng Uzbekistan với tỷ số 5-0 ngày 24.6 và trong ngày danh thủ 41 tuổi ghi cú đúp để lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Họ đang quyết tâm hướng đến trận thắng tiếp trước Colombia để giành ngôi nhất bảng và khẳng định vị thế "ông lớn" của mình.

Mặc dù vậy, gặp Colombia sẽ là thử thách cực lớn cho Bồ Đào Nha và Ronaldo. Cựu danh thủ Thierry Henry bình luận trên Fox Sports: "Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ được kiểm chứng ở trận gặp Colombia. Đây mới là đối thủ khó chơi. Còn việc họ thắng Uzbekistan và Ronaldo ghi 2 bàn trong trận này là hoàn toàn bình thường".