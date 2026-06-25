Thủ môn Vozinha, người hùng 40 tuổi của Cabo Verde lỡ cơ hội sang Brazil

Vozinha đang giúp Cabo Verde trở thành hiện tượng ở World Cup 2026 ảnh: reuters

Vozinha đứng trước cơ hội lịch sử

Thủ môn người Capo Verde, Josimar Jose Evora Dias, thường được biết đến với biệt danh Vozinha, được thông tin gửi đã lời đề nghị đến CLB Ceara thuộc giải Serie B của Brazil sau những màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026.

Thủ môn kỳ cựu 40 tuổi này đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi thực hiện 7 pha cứu thua trong trận hòa 0-0 lịch sử với Tây Ban Nha, trong đó có đến 6 cú sút trong vòng cấm địa ở ngày Cabo Verde ra mắt World Cup.

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Dù đang là hiện tượng truyền thông đặc biệt ở mùa Hè này, có một thực tế sau World Cup 2026, người gác đền sinh năm 1986 sẽ chính thức đáo hạn hợp đồng với CLB Deportivo Chaves (Bồ Đào Nha).

Kevin Pina ghi bàn đầu tiên cho Cabo Verde ở World Cup, từ cú đá phạt xa hơn 30 m ảnh: reuters

Theo một thông tin từ Jangadeiro, sau đó được Globo xác nhận, Vozinha rất muốn chuyển đến một đội bóng mới. CLB Ceara vừa bổ nhiệm HLV trưởng mới Daniel Paulista và ban lãnh đạo được cho muốn bắt tay hoàn tất các thương vụ.

Tiếc rằng cuối cùng CLB Ceara đã quyết định không theo đuổi thương vụ này. Ban lãnh đạo không thể hiện mong muốn mở các cuộc đàm phán chính thức với thủ môn bước sang tuổi 40, vì tin rằng vị trí thủ môn của họ đã khá ổn định.

Trước khi nổi tiếng tại World Cup, Vozinha có 19 lần ra sân cho CLB GD Chaves ở mùa trước giải hạng 2 Bồ Đào Nha. Tên khai sinh của anh là sự tri ân trực tiếp đến hậu vệ phải nổi tiếng người Brazil Josimar đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Brazil tại World Cup 1986.

Vozinha lỡ cơ hội sang Brazil, nhưng anh đang tập trung cùng Capo Verde cho mục tiêu đánh bại Ả Rập Xê Út để có chiến thắng đầu tiên tại World Cup và đoạt vé 1dự vòng 32 đội, để trở thành tân binh đầu tiên đi tiếp vào vòng knock-out tại World Cup 2026.