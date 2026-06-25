Tiền đạo Canada xuất hiện trên xe lăn sau chấn thương kinh hoàng, FIFA phạt nguội cực nặng sao Qatar

Ismael Kone xuất hiện, khiến CĐV Canada xúc động

Ngôi sao của Canada được đưa quanh sân bằng xe lăn và nhận những tràng pháo tay không ngớt từ các cổ động viên. Các đồng đội cũng dành cho anh sự chào đón đặc biệt, biến khoảnh khắc này thành một trong những hình ảnh xúc động nhất tại World Cup 2026.

Sự trở lại của Ismael Kone trên khán đài cũng khiến cựu danh thủ người Đức, Thomas Muller xúc động. Thomas Muller hiện đang làm bình luận viên cho Magenta TV, đã gửi lời chúc tới tiền vệ Canada trên mạng xã hội: "Thật tuyệt vời khi chứng kiến sự cổ vũ của người hâm mộ dành cho Ismael Kone. Chúc cậu sớm hồi phục".

Ismael Kone xuất hiện ở trận đấu giữa đội tuyển Canada và Thụy Sĩ ẢNH: REUTERS

Ismael Kone gặp chấn thương kinh hoàng trong hiệp hai trận gặp Qatar (19.6), sau pha vào bóng của tiền vệ Assim Madibo. Tiền vệ 23 tuổi bị gãy cả xương chày lẫn xương mác và phải rời sân bằng cáng. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với Madibo.

Ngay sau đó, Ismael Kone được phẫu thuật khẩn cấp. Liên đoàn Bóng đá Canada xác nhận ca mổ diễn ra thành công nhưng tiền vệ này sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tại World Cup 2026. Dự kiến, cầu thủ này sẽ mất 4 đến 5 tháng để hồi phục.

"Ismael Kone đã trải qua ca phẫu thuật thành công để điều trị chấn thương ở chi dưới. Anh ấy được kỳ vọng sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng sẽ phải chia tay phần còn lại của giải đấu", Liên đoàn Bóng đá Canada thông báo.

CLB Sassuolo, đội bóng chủ quản của Ismael Kone, cũng xác nhận ca phẫu thuật thành công và cho biết cầu thủ này sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng đặc biệt.

HLV Jesse Marsch tiết lộ ông đã đến bệnh viện thăm học trò trước ca mổ. Ông chia sẻ: "Khi chúng tôi đến, cậu ấy đã được dùng thuốc an thần nhưng tinh thần vẫn rất lạc quan. Có ba bác sĩ phẫu thuật hàng đầu tham gia ca mổ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Tôi cảm thấy Ismael đang được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất", chiến lược gia người Mỹ chia sẻ.

FIFA chính thức cấm thi đấu 5 trận với Madibo (áo trắng) ẢNH: REUTERS

Cùng thời điểm Ismael Kone xuất hiện, FIFA cũng đã đưa ra án phạt chính thức đối với Assim Madibo. Theo thông báo từ Ủy ban kỷ luật FIFA, tiền vệ của Qatar bị treo giò 5 trận vì hành vi phạm lỗi nghiêm trọng dẫn đến chấn thương nặng cho đối phương.

Đây là mức án bổ sung sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà Madibo phải nhận ngay trên sân. Quyết định này vẫn có thể được phía Qatar kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo FIFA.

Hiệp hội Bóng đá Qatar cho biết Madibo cùng Bộ trưởng Thể thao nước này đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi Ismael Kone sau ca phẫu thuật. Họ gửi lời chúc tiền vệ Canada sớm bình phục.