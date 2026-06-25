Thản nhiên… nằm dù đội nhà đang thua Thụy Sĩ, HLV đội tuyển Canada hứng bão chỉ trích

Tình huống gây tranh cãi diễn ra đầu hiệp 2 trên sân BC Place (Vancouver). Khi ấy, đội tuyển Canada vừa để Thụy Sĩ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí dẫn đầu bảng đấu. Trong khi các cầu thủ nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, hình ảnh HLV Jesse Marsch nằm tựa người sát khu vực ghế dự bị đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Các bình luận viên của Fox Sports cũng tỏ ra không hài lòng trước phản ứng của vị chiến lược gia 52 tuổi. Cựu hậu vệ đội tuyển Anh Warren Barton nhận xét: “Ngôn ngữ cơ thể nói lên tất cả. HLV Jesse Marsch đang nằm đó, đó không phải điều tôi muốn nhìn thấy”.

Ông tiếp tục: “Tôi biết ông ấy đang thất vọng, nhưng tôi không đồng tình với điều đó. Một HLV phải luôn năng động và truyền năng lượng cho cầu thủ. Đó là công việc của bạn”.

HLV Jesse Marsch bị chỉ trích vì nằm ngay trên sân dù đội tuyển Canada đang bị dẫn 2 bàn ẢNH: REUTERS

HLV Canada bị chỉ trích

Ngay sau khi hình ảnh được phát sóng, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt ý kiến chỉ trích. Nhiều CĐV cho rằng HLV Jesse Marsch đã thể hiện thái độ thiếu tích cực trong thời điểm đội tuyển Canada cần sự động viên nhất.

Một người hâm mộ bình luận: “HLV Jesse Marsch trông như đang thư giãn trong công viên với bạn bè. Thật khó để xem ông ấy một cách nghiêm túc”.

Một tài khoản khác gay gắt hơn: “Ông ta đúng là một gã hề”.

Trong khi đó, một người hâm mộ vốn có thiện cảm với HLV Jesse Marsch cũng thừa nhận: “Tôi luôn thích Jesse Marsch, nhưng không hiểu sao việc nhìn thấy ông ấy nằm trên sân lại khiến tôi cảm thấy rất khó chịu”.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Jesse Marsch gây chú ý bởi những phản ứng cảm xúc bên đường biên. Trước đó, ở chiến thắng đậm 6-0 trước Qatar, vị HLV người Mỹ từng nhảy múa ăn mừng đầy phấn khích sau các bàn thắng của Canada. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến màn ăn mừng nổi tiếng của cựu HLV Alan Pardew trong trận chung kết FA Cup năm 2016.

Tuy nhiên, lần này phản ứng của HLV Jesse Marsch lại tạo ra hiệu ứng ngược hoàn toàn khi đội tuyển Canada đang ở thế bất lợi. Một đoạn video khác còn ghi lại cảnh ông ngồi trên mặt sân ngay thời điểm Thụy Sĩ mở tỷ số sau giờ nghỉ, càng làm dấy lên những tranh luận về phong cách chỉ đạo của nhà cầm quân này.

Đội tuyển Canada thua trận nhưng vẫn giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng ẢNH: REUTERS

Dù vậy, xét trên khía cạnh chuyên môn, đội tuyển Canada vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất. Thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ khiến đội bóng Bắc Mỹ mất ngôi đầu bảng B, nhưng chiến thắng 3-1 của Bosnia & Herzegovina trước Qatar ở trận đấu cùng giờ đã giúp Canada giữ vị trí thứ hai và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out của một kỳ World Cup nam. Dự kiến, đội tuyển Canada sẽ chạm trán đội nhì bảng A tại vòng 32 đội ở Los Angeles.

Sau trận đấu, HLV Jesse Marsch thừa nhận ông thất vọng khi Canada không thể giành kết quả tốt hơn để giữ quyền thi đấu tại Vancouver ở vòng kế tiếp. Ông chia sẻ: “Chúng tôi thất vọng vì không thể thắng hoặc hòa để tiếp tục ở lại đây. Nhưng toàn đội đang ở đúng vị trí mà mình mong muốn. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng và giờ là lúc chiến đấu hết mình”.