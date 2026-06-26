Hình ảnh HLV Hàn Quốc 'bị cấm cửa' gây chú ý, làn sóng chỉ trích tăng cao

HLV Hong Myung-bo vẫn là tâm điểm chỉ trích

Theo truyền thông Hàn Quốc, bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội X vào ngày 26.6. Trong ảnh, ngay trên cửa ra vào của nhiều cửa hàng tiện lợi xuất hiện tờ giấy khổ A4 in dòng chữ "ông Hong Myung-bo bị cấm". Chỉ sau ít giờ, hình ảnh này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

OSEN cho biết, điều đáng chú ý là mẫu giấy này vốn được các cửa hàng tiện lợi sử dụng để làm thông báo khuyến mãi hoặc giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xác nhận tấm biển là do chính chủ cửa hàng dán lên hay chỉ là trò đùa của một khách hàng. Một số nguồn tin cho biết phía cửa hàng hiện tại cũng từ chối trả lời.

HLV Hong Myung-bo hiện vẫn đang bị chỉ trích vì đội tuyển Hàn Quốc rơi vào thế khó ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, Chosun Sports đánh giá, hình ảnh này vẫn phần nào cho thấy sự thất vọng của một bộ phận người hâm mộ Hàn Quốc sau thất bại trước Nam Phi. Khi đội tuyển đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội, áp lực dành cho HLV Hong Myung-bo ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc cũng đăng tải các bài bình luận về màn trình diễn thất vọng của đội tuyển sau trận thua Nam Phi. Một số bài viết cho rằng thất bại này là cú sốc lớn đối với bóng đá Hàn Quốc và đặt dấu hỏi về năng lực cầm quân của HLV Hong Myung-bo.

Tờ OSEN đăng bài bình luận cho rằng HLV Hong Myung-bo cần chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển, đồng thời nhận định ông chưa phát huy được tiềm năng của lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Trong khi đó, các cựu tuyển thủ Lee Chun-soo và Lee Keun-ho cũng bày tỏ sự thất vọng. Lee Chun-soo cho rằng đội tuyển thiếu tinh thần chiến đấu ở trận đấu quyết định, còn Lee Keun-ho nhận xét màn trình diễn hiện tại chưa mang đến nhiều niềm tin, ngay cả khi Hàn Quốc vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 32 đội.

Thầy trò HLV Hong Myung-bo hiện không còn nhiều cơ hội đi tiếp, phải hồi hộp chờ kết quả của các bảng đấu còn lại ẢNH: REUTERS

Cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc đã giảm mạnh

Sau khi thua Nam Phi, Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -1. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo không còn quyền tự quyết mà phải chờ kết quả của các bảng đấu khác để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Diễn biến sau đó càng khiến tình hình trở nên bất lợi. Ecuador đánh bại Đức, Thụy Điển cầm hòa Nhật Bản, còn Úc hòa Paraguay, khiến nhiều đội xếp thứ ba đều cán mốc 4 điểm và vượt lên trên Hàn Quốc.

Theo thống kê của Opta được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, xác suất Hàn Quốc giành vé vào vòng 32 đội đã giảm từ 87,6% xuống chỉ còn khoảng 53,2% sau hàng loạt kết quả bất lợi.