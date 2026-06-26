Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tuyên án tù vì nhận quà xa xỉ

Bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ để làm trung gian tác động chính trị. Nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki dẫn đầu trước đó đề nghị mức án 7 năm 6 tháng tù đối với bà Kim. Họ cho rằng bà Kim nhiều lần lợi dụng vai trò đệ nhất phu nhân để phục vụ các giao dịch cá nhân, theo Yonhap.

Bà Kim Keon Hee, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, xuất hiện tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 12.8.2025 ẢNH: REUTERS

Tòa án quận trung tâm Seoul gọi đây là vụ án "bán chức vụ để trục lợi cá nhân", trong đó nhiều yêu cầu liên quan nhân sự và kinh doanh được đáp ứng để đổi lấy các món quà giá trị cao. "Bị cáo đã lợi dụng vị trí đệ nhất phu nhân để theo đuổi lợi ích cá nhân, làm suy yếu nghiêm trọng tính công bằng của chức vụ công và lòng tin của công chúng", theo The Chosun Daily dẫn bản cáo trạng của tòa án.

Ngoài án tù, tòa còn ra lệnh tịch thu 64,8 triệu won từ bà Kim. Các vật phẩm bị tịch thu gồm một bức tranh của họa sĩ Lee U-fan, vòng cổ Van Cleef & Arpels, trâm cài Tiffany, hộp đựng hình rùa bằng vàng và hộp đựng đồng hồ Vacheron Constantin.

Theo cáo trạng, bà Kim đã nhận trang sức và hàng xa xỉ trị giá 103,8 triệu won từ ông Lee Bong-gwan, Chủ tịch Công ty xây dựng Seohee, trong đó có vòng cổ Van Cleef & Arpels trị giá 55,6 triệu won.

Bà Kim cũng bị cáo buộc nhận nhiều vật phẩm có giá trị, bao gồm: rùa vàng và bản sao tác phẩm Sehan-do trị giá 2,65 triệu won từ ông Lee Bae-yong, cựu Chủ tịch Ủy ban Giáo dục quốc gia Hàn Quốc; đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 39,9 triệu won từ doanh nhân Seo Sung-bin; tranh của Lee U-fan trị giá 140 triệu won từ cựu Công tố viên cấp cao Kim Sang-min; cùng các quà tặng trị giá 5,3 triệu won, gồm túi Dior, từ mục sư Choi Jae-young.

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Tòa bác lập luận của phía bà Kim rằng các món quà được trao trong quan hệ cá nhân hoặc liên quan giao dịch mua cổ phần ủy quyền. Theo tòa, toàn bộ quà tặng đều là khoản đáp lại trực tiếp cho các yêu cầu liên quan nhiệm vụ của tổng thống.

"Với tư cách phu nhân tổng thống, bị cáo lẽ ra phải đặc biệt thận trọng trước các yêu cầu và lợi ích xoay quanh vị trí của mình. Thay vào đó, bà liên tục chấp nhận quà tặng bằng cách lợi dụng ảnh hưởng trong vai trò trung gian", tòa nhấn mạnh.

Đội ngũ luật sư của bà Kim lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo, theo Đài KBS World. Họ cho rằng tòa đã mở rộng quá mức cách hiểu về bản chất các món quà và phạm vi các yêu cầu liên quan, đồng thời khẳng định bà Kim không đồng ý với việc tòa mô tả vụ án là "bán chức vụ để trục lợi cá nhân".