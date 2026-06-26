HLV Harry Kewell rất sung sướng vì Úc đi tiếp, tin thầy trò HLV Popovic còn tiến xa

Dù để Paraguay cầm chân ở trận đấu vào sáng 26.6 nhưng Úc vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất là giành vị trí nhì bảng D với 4 điểm, qua đó lần thứ ba trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup. Sau Nhật Bản, đội tuyển Úc là đại diện thứ 2 của châu Á có mặt ở vòng 32 đội tại World Cup 2026. Quan trọng hơn, màn trình diễn trước Paraguay cho thấy đội bóng xứ chuột túi đang dần định hình lối chơi dưới thời HLV Tony Popovic.

Ngay sau trận đấu, HLV Harry Kewell dành nhiều lời khen cho những thay đổi về nhân sự của HLV Popovic. Theo cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool và hiện đang dẫn dắt CLB Hà Nội ở V-League, đây là lần đầu tiên kể từ đầu giải, chiến lược gia 52 tuổi đưa ra đội hình xuất phát nhận được sự đồng tình gần như tuyệt đối từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

"Đó là một khởi đầu tuyệt vời. Đội tuyển Úc nhập cuộc với ý đồ rõ ràng, chơi tích cực ngay từ đầu trận. Tôi thực sự ấn tượng với những thay đổi mà HLV Popovic thực hiện. Những cầu thủ được trao cơ hội đều chơi rất tốt", HLV Kewell nhận xét trên kênh SBS.

HLV Harry Kewell dành nhiều lời khen cho đội tuyển Úc khi đã vượt khó, giành vé đi tiếp ẢNH: MINH TÚ

HLV Popovic được khen vì mạnh dạn trẻ hóa đội hình đội tuyển Úc

Sau những tranh luận ở hai lượt trận đầu tiên, HLV Popovic đã quyết định trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ như Cristian Volpato, Nestory Irankunda, Lucas Herrington hay Jordy Bos. Đây đều là những cái tên được người hâm mộ Úc kỳ vọng từ trước giải đấu.

Đặc biệt, trung vệ 18 tuổi Lucas Herrington đã có màn ra mắt World Cup đầy chững chạc. Dù liên tục chịu sức ép từ các tiền đạo Paraguay, cầu thủ trẻ vẫn xử lý bóng bình tĩnh và gần như không mắc sai lầm đáng kể.

HLV Kewell đánh giá: "Herrington trông rất thoải mái. Cậu ấy không hề bị áp lực trong một trận đấu lớn như thế này. Khả năng phối hợp với Aziz Behich cũng rất tốt."

Bên cạnh đó, Jackson Irvine cũng nhận được rất nhiều lời khen từ huyền thoại bóng đá Úc. HLV Kewell phân tích: "Cầu thủ nổi bật nhất với tôi là Jackson Irvine. Cậu ấy mang lại sự điềm tĩnh, chơi cực kỳ kỷ luật. Điều tôi thích là khả năng luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh kia nhưng vẫn sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công".

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi tấn công của Úc đến từ Cristian Volpato và Jordy Bos. Hai cầu thủ trẻ liên tục khuấy đảo hành lang phải bằng tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng phối hợp ăn ý. Mỗi người đều tạo ra ba cơ hội nguy hiểm trước khung thành Paraguay. Thậm chí, Volpato suýt ghi bàn ở cuối hiệp một sau pha ngoặt bóng quen thuộc bằng chân trái, trong khi Bos cũng bỏ lỡ cơ hội vàng ở những phút cuối khi cú dứt điểm đi chệch cột dọc.

Theo HLV Kewell, Jordy Bos đã chứng minh anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải thay vì chỉ thi đấu bên hành lang trái như thường lệ:

"Bos chơi rất xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải. Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn có thể tiếp tục chơi ở vị trí này trong thời gian tới", cựu danh thủ 46 tuổi nhận định.

Đội tuyển Úc là đại diện châu Á thứ 2, sau đội tuyển Nhật Bản có mặt ở vòng 32 đội tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù vẫn còn những hạn chế trong khâu dứt điểm, HLV Kewell tin rằng Úc đang đi đúng hướng. Ông đánh giá cao sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm mà HLV Popovic xây dựng, đồng thời cho rằng quãng nghỉ tám ngày trước vòng 32 đội sẽ giúp các cầu thủ hồi phục và chuẩn bị tốt hơn.

Việc tránh được những đối thủ rất mạnh như Đức cũng mở ra cơ hội để Úc mơ về lần đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Đối thủ của Úc sẽ là đội xếp nhì bảng G, gồm một trong ba cái tên Bỉ, Iran hoặc Ai Cập. Với những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn trước Paraguay, HLV Harry Kewell tin rằng nếu cải thiện hiệu quả ghi bàn, thầy trò HLV Tony Popovic hoàn toàn đủ khả năng viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá Úc tại World Cup 2026.

"Chúng tôi đã giành được quyền góp mặt ở vòng knock-out. Toàn đội chơi với niềm tự hào, tốc độ và kiểm soát thế trận khá tốt. Tuy nhiên, điều duy nhất còn thiếu là khả năng tận dụng cơ hội trước khung thành. Tôi tin nếu cải thiện khả năng tấn công, đội tuyển Úc sẽ còn tiến xa ở World Cup", ông nhấn mạnh.