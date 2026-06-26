Không phải Mỹ hay Úc, đây là quốc gia có phí thị thực cao nhất thế giới

Thay vào đó, Bhutan mới là quốc gia đứng đầu danh sách có phí thị thực cao nhất. Đất nước Nam Á này nằm ngay sát Ấn Độ tuy có diện tích khiêm tốn nhưng lại sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya cùng di sản văn hóa phong phú.

Bhutan áp dụng mức phí thị thực du lịch cao nhất thế giới, khoản phí này không phải là lệ phí thông thường mà là Phí Phát triển Bền vững (SDF) ở mức 100 USD mỗi đêm. Chính sách này nằm trong mô hình du lịch "giá trị cao, số lượng khách hạn chế" của Bhutan, nhằm tài trợ cho các dịch vụ quốc gia thiết yếu và công tác bảo tồn môi trường, đồng thời thúc đẩy văn hóa du lịch có trách nhiệm.

Nằm sâu trong vùng Đông Himalaya, vương quốc nhỏ bé này đã thay đổi khái niệm du lịch đại trà thành mô hình du lịch đầy ý thức. Điểm đặc biệt trong chính sách visa của Bhutan là việc áp dụng SDF. Chính khoản phí này đã biến Bhutan thành điểm đến đắt đỏ nhất thế giới xét về chi phí mỗi ngày.

Tượng Phật Dordenma nhìn xuống thủ đô Thimphu, Bhutan ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, điều này phản ánh triết lý du lịch "giá trị cao, số lượng ít" của quốc gia, nhằm đảm bảo mỗi du khách đều đóng góp trực tiếp vào chỉ số hạnh phúc và môi trường của đất nước.

Mỗi du khách nước ngoài đều bắt buộc phải có thị thực du lịch và đóng phí SDF ở mức 100 USD mỗi đêm (trước đây mức phí này từng lên tới 200 USD). Khoản phí được thu thêm bên cạnh lệ phí xử lý hồ sơ thị thực khoảng 40 USD. Với một chuyến đi kéo dài 4 đêm, du khách phải chi trả khoảng 440 cho phí thị thực.

Theo thông tin từ Cục Nhập cư và Hội đồng Du lịch Bhutan (TCB), nguồn thu từ SDF được sử dụng trực tiếp để tài trợ cho các chương trình quốc gia. Các văn bản chính thức khẳng định rằng, khoản phí này không phải là một loại thuế ngẫu nhiên, mà được thiết kế nhằm duy trì trạng thái "âm carbon" (hấp thụ nhiều carbon hơn mức thải ra) của Bhutan.

Trong khi đó, hầu hết các quốc gia khác đều áp dụng mức phí thị thực du lịch cố định. Ngay cả các loại "thị thực vàng" đắt đỏ nhất dành cho việc lưu trú dài hạn cũng hiếm khi có tổng chi phí theo ngày cao bằng mức phí của Bhutan.

Mô hình độc đáo này khiến Bhutan trở thành điểm đến có chi phí thị thực đắt đỏ nhất thế giới khi xét về tổng chi phí nhập cảnh tính theo ngày.

Theo số liệu thống kê, Bhutan đón khoảng 315.000 lượt khách mỗi năm, con số thấp hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng cùng nằm trên dãy Himalaya. Triết lý "Tổng Hạnh phúc Quốc gia" (GNH) của Bhutan khơi dậy sự tò mò của du khách toàn cầu. Trong các tuyên bố chính thức, chính phủ Bhutan khẳng định rằng việc duy trì doanh thu du lịch cao song song với việc hạn chế số lượng du khách sẽ giúp bảo vệ văn hóa, truyền thống và hệ sinh thái của đất nước. Khoản Phí Phát triển Bền vững chính là cách Bhutan đảm bảo rằng mỗi du khách đều để lại những tác động tích cực.