Khách Việt chú ý: Nhật Bản tăng phí visa hơn 400%

Nhật Bản cho biết sẽ tăng phí một số loại visa du lịch hơn 400% bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi cho rằng, những thay đổi này là cần thiết sau 48 năm không có sự thay đổi nào. Ông viện dẫn các yếu tố bao gồm lạm phát và thay đổi tỷ giá hối đoái là nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá.

Mức phí mới sẽ áp dụng cho du khách từ hơn 100 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, các quốc gia nằm trong số những nguồn khách du lịch lớn nhất của Nhật Bản năm ngoái. Họ sẽ phải trả từ khoảng 18 đô la lên 93 đô la Mỹ (gần 2,5 triệu đồng) cho visa nhập cảnh một lần, và từ 37 đô la lên 186 đô la Mỹ cho visa nhập cảnh nhiều lần.

Khách Việt luôn nằm trong top đầu du khách đến Nhật Bản hàng năm ẢNH: MAI TRANG

Khách du lịch từ Hoa Kỳ và khoảng 70 quốc gia khác sẽ không phải trả các khoản phí mới do được miễn thị thực. Hiện tại, những du khách này có thể nhập cảnh miễn phí. Năm 2028, Nhật Bản dự định triển khai hệ thống điện tử dành cho du khách được miễn thị thực, gọi là Jesta, mức phí vẫn chưa được ấn định.

Năm ngoái, quốc gia này đã ghi nhận kỷ lục 42,6 triệu lượt khách du lịch. Tuy nhiên, người dân đã phàn nàn về việc khách du lịch xả rác bừa bãi, tụ tập đông đúc tại các địa điểm tôn giáo...

Theo Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản, lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đang giảm. Trong tháng 5, con số này giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm lớn nhất thuộc về khách du lịch Trung Quốc, những người đã cắt giảm các chuyến đi đến Nhật Bản vào thời điểm quan hệ giữa hai nước căng thẳng.