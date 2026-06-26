Tổng thống Ecuador cho người dân nghỉ lễ khi đội nhà quá xuất sắc, vào vòng knock-out World Cup 2026

Chiến thắng lịch sử của đội tuyển Ecuador

"Cảm ơn các cầu thủ và HLV, những người, bất chấp những lời chỉ trích, những lời lăng mạ và những khoảnh khắc khó khăn mà họ đã trải qua, đã cố gắng phục hồi và mang lại niềm vui to lớn này cho cả nước. Ngày mai (26.6, giờ Việt Nam - NV) là ngày nghỉ lễ!", ông Daniel Noboa, Tổng thống Ecuador, đã viết trên tài khoản mạng xã hội X.

CĐV Ecuador ăn mừng cuồng nhiệt sau khi đội nhà tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trước lượt đấu cuối ở bảng E, đội tuyển Ecuador chìm trong thất vọng và sự chỉ trích, sau khi có hai trận ra quân tệ hại vì thua Bờ Biển Ngà tỷ số 0-1 và hòa cả tân binh Curacao tỷ số 0-0. "La Tri" (biệt danh của đội tuyển Ecuador) cần phải thắng đội tuyển Đức thì mới có hy vọng đi tiếp.

Tuy nhiên, ngay phút thứ 2 trận đấu họ đã bị thủng lưới trước, với Leroy Sane sớm mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Đức. Nhưng trong tình thế không còn gì để mất, Ecuador vùng lên và nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa 1-1 do công Nilson Angulo ghi phút thứ 9. Vào hiệp 2, cầu thủ Gonzalo Plata đã trở thành người hùng của Ecuador khi ghi bàn quyết định ở phút 77 giúp đội nhà giành chiến thắng ngoạn mục với tỷ số 2-1.

Trận thắng này cũng giúp đội tuyển Ecuador đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ, khi là đội thứ ba ở khu vực này sau Brazil và Argentina đánh bại được đội tuyển Đức ở World Cup.

CĐV Ecuador đến xem đội nhà kín sân sân MetLife ở New York/New Jersey, lập kỷ lục với 80.663 người xem Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trận đấu giữa đội tuyển Đức và Ecuador trên sân MetLife ở New York/New Jersey bán hết vé với con số khán giả kỷ lục lên đến 80.663 người. Trong đó, đa phần là CĐV Ecuador.

Điều này đã tạo nên một sự phấn khích cực lớn cho những người hâm mộ nước này, và họ đã ăn mừng cực kỳ cuồng nhiệt sau trận đấu.

Chính niềm vui quá lớn này, Tổng thống Ecuador, Daniel Noboa đã ra quyết định và tuyên bố ngày 26.6 là ngày nghỉ lễ quốc gia, để người dân cả nước được ăn mừng với chiến tích của đội nhà khi vượt qua mọi khó khăn để tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Ecuador giành quyền vào vòng 32 đội với tư cách là một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất với 4 điểm và hiệu số 0. Đây mới là lần thứ hai Ecuador lọt vào vòng knock-out World Cup, sau lần tiến vào vòng 16 đội tại giải đấu năm 2006 ở Đức.