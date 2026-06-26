Nhật Bản có 52% khả năng đánh bại Brazil, dự đoán sốc nhất vòng knock-out World Cup 2026?

Liệu Nhật Bản có lặp lại kỳ tích lịch sử?

"Brazil gặp Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026! Đội nào sẽ giành vé đi tiếp vào vòng tiếp theo?", Fabrizio Romano đặt câu hỏi thăm dò.

Đây được xem là cặp đấu "thượng thặng" nhất tại vòng knock-out đầu tiên ở World Cup 2026, bên cạnh cặp đấu đình đám còn lại đã được xác định (tính đến ngày 26.6) là Hà Lan gặp Ma Rốc.

CĐV Nhật Bản đầy tự tin đội nhà lặp lại kỳ tích lịch sử và một lần nữa đánh bại đội tuyển Brazil hùng mạnh tại vòng 32 đội World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Theo đó, cuộc thăm dò trên tài khoản của Fabrizio Romano chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ ngày 26.6 sau khi vừa có kết quả chính thức cặp đấu ở vòng 32 đội, đã thu hút đến 284.316 người tham gia, và đã chọn Nhật Bản thắng với tỷ lệ 52%, trong khi "gã khổng lồ" Nam Mỹ, Brazil có 48% chiến thắng.

Kết quả này thực sự gây bất ngờ, vì nhiều người đánh giá Brazil của HLV lão luyện Ancelotti mới là đội mạnh hơn và ứng viên sáng giá ngôi vô địch World Cup 2026.

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Tuy nhiên, sự lựa chọn đội tuyển Nhật Bản sẽ thắng Brazil, có thể đến từ những màn trình diễn thuyết phục của các "Samurai Blue" tại vòng bảng World Cup 2026 với thành tích bất bại, 1 thắng, 2 hòa trước các đối thủ hàng đầu như Hà Lan (tỷ số 2-2), Thụy Điển (1-1) và thắng Tunisia tỷ số 4-0 để xếp nhì bảng. Ngoài ra, đó còn là trận thắng lịch sử và gần nhất của đội tuyển Nhật Bản trước Brazil với tỷ số 3-2 hồi tháng 10.2025.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Nhật Bản và Brazil gặp nhau tổng cộng 14 trận, trong đó Brazil chiếm ưu thế tuyệt đối với 11 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Trận thua duy nhất của Brazil trước Nhật Bản cũng là lần gặp nhau trên. Chính HLV Ancelotti từng thừa nhận, đội tuyển Nhật Bản ngày nay là một đội bóng hàng đầu thế giới, và họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, không riêng gì Brazil.

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Tại World Cup, Brazil và Nhật Bản gặp nhau chỉ 1 trận tại vòng bảng năm 2006, khi đó Brazil thắng tỷ số 4-1. Nhưng từ khi có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước Brazil hồi tháng 10.2025, đội quân của HLV Hajime Moriyasu đã khẳng định vị thế của mình.

Bên cạnh đó là kỷ lục chưa thua bất cứ đội hàng đầu từ châu Âu nào từ năm 2019 đến nay, giúp họ hoàn toàn tự tin bước vào cuộc đối đầu với Brazil tại vòng 32 đội ở World Cup 2026 sắp tới đây.

Trận đại chiến ở vòng 32 đội giữa Brazil và Nhật Bản diễn ra lúc 0 giờ ngày 30.6 tới trên sân NRG ở Houston (Mỹ). Sân NRG có sức chứa 72.220 chỗ ngồi, ngay từ bây giờ đã bán hết vé, với giá vé đang được bán lại trên các trang bán vé trực tuyến ở Mỹ tăng đến 5.000 USD/vé (khoảng hơn 131 triệu đồng), nhưng chỉ là các loại vé thông thường.

Ở các cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026 khác đã được xác định tính đến ngày 26.6, còn có cặp Nam Phi gặp Canada (2 giờ ngày 29.6). Cặp Hà Lan gặp Ma Rốc (lúc 8 giờ ngày 30.6), hiện có 56,4% người thăm dò trong tổng cộng 107.231 người tham gia đã chọn Hà Lan chiến thắng, cũng trên tài khoản của Fabrizio Romano. Trận đội tuyển Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina (7 giờ ngày 2.7), có đến 83,5% người chọn Mỹ thắng trong tổng số 52.984 người thăm dò.