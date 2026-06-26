‘Phù thủy’ Ghana tiên đoán Ronaldo vô địch World Cup, mở khóa cho Harry Kane ghi bàn

Chịu trách nhiệm về chấn thương của Ronaldo ở World Cup 2014, khiến Kane tịt ngòi trận gặp Ghana

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, trường hợp tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh bị tịt ngòi trong trận gặp Ghana ngày 24.6 mới đây thực sự là rõ ràng: "Lời nguyền của người tự xưng là "người đàn ông chân chính duy nhất ở châu Phi" (Nana Kwaku Bonsam) đã có tác dụng, và Ghana đã cầm hòa đội tuyển Anh với tỷ số 0-0, trong đó Kane đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt".

Cú sút của Harry Kane ở cự ly chỉ chừng 5 mét này đã không thành ghi bàn, làm cho những 'phép thuật' của Bonsam trở nên hiệu nghiệm? Ảnh: Reuters

Pha bỏ lỡ của Kane ở gần cuối trận, khiến ngay cả HLV Tuchel phải thốt lên: "Không thể tin được. 99 lần trong 100 cơ hội như vậy cậu ấy sẽ ghi bàn". Kane bỏ lỡ cơ hội khi tung cú sút chỉ cách khung thành đội Ghana chừng 5 mét, và không bị ai theo kèm, nhưng lại đưa bóng vọt xà ngang ra ngoài.

"Pha bỏ lỡ này có thể liên quan đến lời nguyền của Bonsam đưa ra trước trận đấu, khi vị tự xưng là "phù thủy" này đã đăng thông điệp trên mạng xã hội tuyên bố mình đã "làm phép" để khiến Harry Kane tịt ngòi trong trận gặp đội nhà Ghana. Và sự thật đã diễn ra như vậy, làm kinh ngạc nhiều người", theo Marca.

"Đừng giận nhé, Harry Kane. Chúng ta là bạn bè. Tôi chỉ làm phép để anh không ghi bàn vào lưới đội nhà của chúng tôi mà thôi (Ghana), tôi không muốn làm anh bị chấn thương. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi sẽ cầu nguyện để gỡ lời nguyền và giúp anh ghi bàn trở lại trong trận tiếp theo. Nếu đúng như vậy, anh có thể gọi cho tôi", Nana Kwaku Bonsam viết thông điệp trên mạng xã hội ngày 25.6, và để lại hai số điện thoại cho Harry Kane liên lạc.

Vì sao các đội châu Á vẫn chật vật ở World Cup 2026?

Trong lúc hào hứng qua đoạn clip khác đăng trên mạng xã hội, Nana Kwaku Bonsam cũng nhận trách nhiệm, chính mình đã "làm phép" khiến danh thủ Ronaldo bị chấn thương đầu gối trước World Cup 2014.

Qua đó, là hệ quả khiến đội tuyển Bồ Đào Nha sớm bị loại ngay vòng bảng. Lý do là vì tại World Cup 2014, Bồ Đào Nha cùng bảng với Ghana, nên Bonsam muốn "làm phép" khiến Ronaldo bị chấn thương để hy vọng giúp đội nhà có chiến thắng đi tiếp. Nhưng rốt cuộc, cả Bồ Đào Nha và Ghana đều sớm ra về.

Tại World Cup 2026, ‘phù thủy’ Ghana, Bonsam muốn bù đắp cho Ronaldo và Bồ Đào Nha, giúp anh toại nguyện đoạt chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Bù đắp chức vô địch cho Ronaldo?

"World Cup lần này sẽ thuộc về Ronaldo và Bồ Đào Nha. Họ sẽ vô địch", Bonsam đưa ra lời tiên đoán mới nhất. Cho rằng, điều này là để bù đắp lại những gì mình đã gây ra cho Ronaldo tại World Cup 2014.

Như thể để chứng minh những tiên đoán của mình đều chính xác, Bonsam còn đưa ra một giải thích về trường hợp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, khi trở thành nạn nhân ngoài ý muốn của một "phép thuật" bị sai sót của mình.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những đội đầu tiên sớm bị loại ở World Cup 2026 sau 2 trận ra quân toàn thua, dù thi đấu vượt trội trước các đối thủ như Úc (thua tỷ số 0-2) và Paraguay (0-1).

"Thành thật mà nói, đó là một sai lầm lớn. Tôi đã chuẩn bị một bùa chú đặc biệt để làm suy yếu đối thủ dự định của Ghana tại World Cup, nhưng trong nghi lễ, người học việc của tôi đã trượt tay khi cầm bản đồ, và năng lượng đã chuyển hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ", Bonsam chia sẻ và cho rằng, đây mới là nguyên nhân khiến đội Thổ Nhĩ Kỳ bị loại chứ không phải do năng lực trên sân cỏ.

Cũng thật kỳ lạ là đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trong hai trận gặp Úc và Paraguay đã tung ra tổng cộng đến 62 cú sút, thậm chí ở trận gặp Paraguay, họ còn chơi hơn người cả hiệp hai, nhưng không ghi được bàn nào dù sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Arda Guler, Kenan Yildiz hay Hakan Calhanoglu.