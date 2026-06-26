Manchester City kích hoạt 'bom tấn' chuyển nhượng: Sao đội tuyển Anh sắp đi vào lịch sử

Theo ESPN và nhiều nguồn tin uy tín tại Anh, mức phí của thương vụ vào khoảng 116 triệu bảng (hơn 4.200 tỉ đồng), qua đó giúp Anderson trở thành cầu thủ người Anh có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

Nếu hoàn tất, Anderson sẽ vượt qua kỷ lục 105 triệu bảng mà Declan Rice thiết lập khi chuyển từ West Ham sang Arsenal năm 2023. Đây cũng sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester City, vượt mốc 100 triệu bảng mà đội chủ sân Etihad từng bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish vào năm 2021.

Anderson (trái) chốt tương lai ngay khi cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

ESPN cho biết Anderson là mục tiêu số một của Manchester City trong mùa hè năm nay. Sau 2 lời đề nghị bị Nottingham Forest từ chối, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng cũng đạt được bước đột phá trong đàm phán. Tiền vệ 23 tuổi dự kiến sẽ kiểm tra y tế ngay tại Mỹ, nơi anh đang cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 gặp Panama.

Mùa giải 2025-2026 chứng kiến sự bùng nổ của Anderson trong màu áo Nottingham Forest. Anh ra sân 36 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi 4 bàn, là trụ cột của đội bóng. Không chỉ đóng góp ở mặt trận tấn công, Anderson còn được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hoạt động năng nổ nhất giải đấu với khả năng tranh chấp, pressing và luân chuyển bóng ấn tượng.

Phong độ ổn định ở cấp CLB giúp Anderson chiếm được niềm tin của HLV Thomas Tuchel tại đội tuyển Anh. Ở World Cup 2026, tiền vệ sinh năm 2002 đã đá chính cả 2 trận đầu tiên, góp công vào chiến thắng 4-2 trước Croatia và trận hòa Ghana. Guardian đánh giá anh đang trở thành "mắt xích không thể thay thế" trong hệ thống của "Tam Sư" nhờ lối chơi toàn diện và nguồn năng lượng dồi dào.

Thương vụ Anderson cũng đánh dấu bước đi lớn đầu tiên của Manchester City sau khi HLV Pep Guardiola chia tay đội bóng vào cuối mùa giải. Ban lãnh đạo sân Etihad muốn nhanh chóng tái thiết tuyến giữa trong bối cảnh Bernardo Silva đã rời CLB, còn tương lai của Nico Gonzalez và Tijjani Reijnders vẫn chưa được đảm bảo. Theo nhiều nguồn tin, cựu HLV Chelsea Enzo Maresca sẽ sớm được công bố là người kế nhiệm HLV Guardiola và Anderson được xem là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch xây dựng thế hệ mới của Manchester City.