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Thể thao World Cup 2026

Hàn Quốc bị Ecuador đẩy vào thế khó: Nguy cơ bị loại từ vòng bảng càng hiện hữu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Cuộc lội ngược dòng kịch tính và giàu cảm xúc của Ecuador trước Đức diễn ra vào rạng sáng 26.6 (giờ Việt Nam) giúp đại diện Nam Mỹ đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa với việc Hàn Quốc có nguy cơ bị loại cao hơn.

Lách qua khe cửa hẹp

Trước lượt cuối bảng E, Ecuador chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Vì thế, họ buộc phải giành chiến thắng để vượt qua vòng bảng. Đã vậy, mọi chuyện còn không suôn sẻ với đại diện Nam Mỹ khi bị dẫn trước từ sớm sau bàn thắng của Leroy Sane ở phút thứ 2.

Hàn Quốc bị Ecuador đẩy vào thế khó: Nguy cơ bị loại từ vòng bảng càng hiện hữu- Ảnh 1.

Ecuador (vàng) chơi quả cảm

ẢNH: REUTERS

Nhưng bằng sự quyết tâm, khao khát tột độ, cộng thêm thái độ thi đấu hời hợt của đội tuyển Đức sau khi đã chắc ngôi đầu, Ecuador có cuộc lội ngược dòng như phim điện ảnh. Các cầu thủ đã ghi bàn giúp đoàn quân của Sebastian Beccacece thắng 2-1 là Nilson Angulo và Gonzalo Plata.

Như vậy, Ecuador kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng E. Với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0, họ leo lên vị trí số 1 ở bảng xếp hạng các đội hạng 3 có thành tích tốt, chính thức đoạt vé vào vòng knock-out khi chắc chắn hơn Bosnia và Herzegovina, Hàn Quốc, Scotland và đội hạng 3 của bảng I (Senegal hoặc Iraq). 

Cơ hội nào cho Hàn Quốc?

Bây giờ, hãy cùng điểm lại cục diện các bảng tại World Cup 2026.

Bảng A: đã ngã ngũ. Đội hạng 3 là Hàn Quốc (3 điểm, hiệu số -1).

Bảng B: đã ngã ngũ. Đội hạng 3 là Bosnia và Herzegovina (4 điểm, hiệu số -1).

Bảng C: đã ngã ngũ. Đội hạng 3 là Scotland (3 điểm, hiệu số -3).

Bảng D: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Bảng E: đã ngã ngũ. Đội hạng 3 là Ecuador (4 điểm, hiệu số 0).

Bảng F: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Bảng G: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Bảng H: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Bảng I: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 3 điểm.

Bảng J: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Bảng K: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Bảng L: còn lượt cuối. Đội hạng 3 giành tối đa 4 điểm.

Hàn Quốc bị Ecuador đẩy vào thế khó: Nguy cơ bị loại từ vòng bảng càng hiện hữu- Ảnh 2.

Điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra với Hàn Quốc

ẢNH: REUTERS

Tại World Cup 2026, bên cạnh các đội nhất, nhì bảng, 8 trong số 12 đội hạng 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng knock-out. Hiện tại, Hàn Quốc đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng này. Nhưng trong kịch bản xấu nhất là các đội hạng 3 ở những bảng chưa đấu xong đều có 4 điểm, Son Heung-min và đồng đội sẽ bị loại. Chỉ có 3 điểm là điều quá bất lợi với Hàn Quốc.




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Rạng sáng 26.6 (giờ Việt Nam), ở lượt cuối bảng E World Cup 2026, Ecuador chơi đầy quyết tâm để thắng Đức 2-1, qua đó lách qua khe cửa hẹp để vào vòng knock-out. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà thắng Curacao 2-0 để giữ chắc vị trí thứ 2.

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