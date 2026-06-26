Nhận định bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ: Thế trận cởi mở, nhiều bàn thắng

Đội tuyển Mỹ chắc chắn nhất bảng

Đội tuyển Mỹ đã có 2 chiến thắng cực kỳ thuyết phục, lần lượt trước Paraguay (4-1) và Úc (2-0). Khởi đầu ấn tượng này giúp đội bóng xứ cờ hoa chắc suất lọt vào vòng 32 đội World Cup 2026 với tư cách là đội nhất bảng D. Do đó khi bước vào lượt trận cuối gặp Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mauricio Pochettino hoàn toàn có thể đưa ra những toan tính về mặt nhân sự, cụ thể là cho các trụ cột nghỉ ngơi và xoay tua đội hình.

Một "đội hình B" dự kiến sẽ ra sân để so tài với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu được trao cơ hội, những nhân tố dự bị chắc chắn cũng quyết tâm nắm bắt cơ hội để ghi điểm, nhằm tìm kiếm suất đá chính trong kế hoạch tương lai của HLV Pochettino. Đội tuyển Mỹ dù không còn áp lực giữ ngôi đầu, nhưng vẫn sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp để duy trì sự hưng phấn trước khi bước vào chặng đường sắp tới.

Arda Guler (8) là một trong những ngôi sao sáng nhất đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn cụ thể kể từ đầu giải ẢNH: REUTERS





Thổ Nhĩ Kỳ khát khao ghi bàn

Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng tràn trề khi thua cả hai trận đầu (0-2 trước Úc, 0-1 trước Paraguay) và đã sớm bị loại vì chắc chắn đứng chót bảng D. Tuy nhiên, đại diện châu Âu có lẽ không muốn trắng tay rời World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Vincenzo Montella sẽ đặt mục tiêu ít nhất là ghi được 1 bàn thắng hoặc bỏ túi 1 điểm danh dự, trước khi xách vali về nước.

Việc tung ra đến 62 cú sút sau 2 trận (trung bình 31 cú sút/trận) nhưng không thể ghi được bàn nào khiến "cơn khát" của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm đỉnh điểm. Những ngôi sao lớn của đội như Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu… lúc này như chiếc lò xo bị nén chặt đến cực đại. Việc không còn chịu áp lực phải thắng cũng như mong muốn dành tặng cho người hâm mộ món quà chia tay có thể là chất xúc tác giúp Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu bùng nổ hơn ở trận đấu cuối cùng tại giải.

Trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ diễn ra lúc 9 giờ hôm nay (26.6), theo giờ Việt Nam ẢNH: CMH

Dự đoán kết quả trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Trong một cuộc đối đầu mang tính thủ tục, nhiều chuyên gia nhận định trận đấu này có thể diễn ra theo hướng cởi mở. Khả năng xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên là khá cao.

Dự đoán tỷ số: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Mỹ

Thông tin lực lượng 2 đội

HLV Montella khó có thể đưa ra nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, bất chấp những trận thua liên tiếp. Vị HLV người Ý vẫn sẽ tin dùng những ngôi sao sáng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hy vọng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Guler, Yildiz và Kerem Akturkoglu nhiều khả năng sẽ tiếp tục góp mặt trên hàng công, trong khi Baris Alper Yilmaz có thể thay thế Yunus Akgun ở hành lang cánh phải. Đội trưởng Calhanoglu sẽ đá cặp với Ismail Yuksek ngay phía trên bộ tứ hậu vệ được giữ nguyên.

- Đội hình xuất phát dự kiến của Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakcı, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Phía Mỹ, Christian Pulisic có thể sẽ được cho nghỉ ở lượt cuối vòng bảng, sau khi bỏ lỡ trận đấu gặp Úc (vì chấn thương). Trong khi đó, Folarin Balogun, Chris Richards, Antonee Robinson và Tyler Adams nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ chỉ cách án treo giò ở vòng knock-out 1 thẻ vàng.

Với việc có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 32 đội (vào ngày 1.7), HLV Pochettino không cần phải thay máu toàn bộ 11 cầu thủ đá chính. Matt Freese, Alex Freeman, Sergino Dest và Weston McKennie đều có khả năng tiếp tục ra sân từ đầu. Tuy nhiên, các phương án dự phòng như Gio Reyna, Sebastian Berhalter và Haji Wright có thể sẽ được tung vào sân để mang lại làn gió mới trong lối chơi của đội tuyển Mỹ.

- Đội hình xuất phát dự kiến của Mỹ: Freese; Freeman, McKenzie, Trusty; Dest, McKennie, Berhalter, Arfsten; Zendejas, Reyna; Wright.