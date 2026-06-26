Ecuador thắng ngược Đức để tạo ra điều kỳ diệu, Bờ Biển Ngà làm nên lịch sử

Đức chơi dưới sức

Dù đã sớm có vé đi tiếp, đội tuyển Đức vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất và chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu trận. Tuyến giữa được quán xuyến bởi Nmecha và Pavlovic. Trên hàng công, "bộ tứ huyền ảo" gồm Wirtz, Musiala, Sane và Havertz. Ngay ở phút thứ 2, "Cỗ xe tăng" đã có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Sane. Trước đó, Wirtz và Pavlovic phối hợp ăn ý, rồi tiền vệ của Liverpool tung ra đường kiến tạo sắc bén.

Sane "mở tài khoản" ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS





Cú sút xa quá ấn tượng của Angulo ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, đội tuyển Đức thi đấu có phần hơi "lơi chân", dẫn đến thực hiện nhiều đường chuyền hỏng, mất bóng ở khu vực giữa sân, mở ra cơ hội cho Ecuador. Chiều ngược lại, ở thế chân tường, đại diện Nam Mỹ cũng thi đấu cực kỳ quyết tâm, tích cực pressing để tìm kiếm những pha chuyển trạng thái.

Chỉ 7 phút sau, Ecuador tận dụng sai lầm ở hàng thủ Đức để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nilson Angulo cướp được bóng sau một pha xử lý thiếu an toàn của đối phương, trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, không cho Manuel Neuer cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, Đức vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ cầm bóng tới 63%, thực hiện nhiều đường chuyền với độ chính xác cao và liên tục triển khai bóng sang hai biên để kéo giãn hàng thủ Ecuador. Đội bóng châu Âu tung ra 6 cú sút, gấp 3 lần đối thủ. Dẫu vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự Nam Mỹ khiến những pha dứt điểm của Havertz hay Musiala đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Ecuador đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của Enner Valencia và các đồng đội. Nhưng họ không từ bỏ. Phút 78, từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, Plata ra chân rất nhanh, chạm bóng ngay trước khi Neuer cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Plata là người hùng của Ecuador ẢNH: REUTERS

Với 4 điểm sau 3 trận, Ecuador kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3. Họ đi tiếp khi đã chắc chắn xếp trước một số đội hạng 3 như Hàn Quốc, Scotland, Bosnia và Herzegovina.

Bờ Biển Ngà

Ở trận đấu cùng giờ, Bờ Biển Ngà nhập cuộc đầy quyết tâm trước Curacao. Đội bóng châu Phi hiểu rằng chỉ cần giành chiến thắng là sẽ không cần bận tâm đến kết quả trận Đức gặp Ecuador, vì vậy họ chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau vài phút gây sức ép liên tục, Bờ Biển Ngà đã tìm được điều mình cần ở phút thứ 7. Yan Diomande có pha đi bóng bên cánh trái rồi chuyền ngang cho Nicolas Pepe đệm bóng cận thành, đánh bại Eloy Room. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước 1-0 và tạm thời giữ vững vị trí thứ 2 bảng E.

Nicolas Pepe (phải) có bàn thắng tương đối dễ dàng ẢNH: REUTERS

Có bàn dẫn trước, Bờ Biển Ngà không còn quá vội vàng. Đội bóng của HLV Emerse Fae chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát khu trung tuyến và chờ cơ hội phản công. Hàng tiền vệ với Franck Kessie và Ibrahim Sangaré duy trì sự chắc chắn, trong khi Amad Diallo cùng Yan Diomande liên tục tạo ra sức ép ở 2 cánh.

Phía bên kia chiến tuyến, Curacao không chấp nhận buông xuôi. Đại diện vùng Caribe cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen khi liên tục tổ chức những pha phản công tốc độ. Juninho Bacuna và Chong nhiều lần đưa bóng áp sát khu vực cấm địa đối phương, nhưng các pha xử lý cuối cùng lại thiếu chính xác. Đáng chú ý nhất là tình huống Chong băng xuống đầy hứa hẹn ở phút 10, song tiền vệ này xử lý chậm và để mất bóng ngay trước khi tung ra cú dứt điểm.

Sang hiệp 2, Bờ Biển Ngà vẫn làm chủ thế trận. Phút 64, Pepe hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện châu Phi.

Với kết quả này, thầy trò HLV Fae chính thức giành vé dự vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng E. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Bờ Biển Ngà vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup.