Kết quả World Cup 2026 mới nhất: Xác định thêm đội hạng ba đoạt vé đi tiếp

Tại bảng E diễn ra rạng sáng 26.6, đội tuyển Bờ Biển Ngà đánh bại Curaçao với tỷ số 2-0, qua đó giành ngôi nhì bảng cùng tấm vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Ở trận còn lại, đội tuyển Đức bất ngờ thất thủ 1-2 trước Ecuador nhưng vẫn đảm bảo được ngôi đầu bảng xếp hạng khi có cùng 6 điểm nhưng hơn đối đầu Bờ Biển Ngà.

Đội tuyển Ecuador đánh bại Đức, giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Niềm vui vỡ òa với đội tuyển Ecuador sau chiến thắng 2-1 trước "cỗ xe tăng" Đức bởi xếp hạng ba bảng E nhưng với 4 điểm, đội bóng này chính thức giành vé vào vòng trong dành cho 8/12 đội hạng ba có thành tích tốt. Tính đến thời điểm hiện tại, Ecuador chắc chắn xếp trên 3 đội hạng ba đã hoàn tất thi đấu là Bosnia và Herzegovina (4 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại so với Ecuador), Hàn Quốc (3 điểm), Scotland (3 điểm). Ngoài ra đội xếp hạng ba khác ở bảng I là Senegal hoặc Iraq hiện có 0 điểm nên điểm số tối đa sau lượt cuối là 3 điểm, sẽ xếp sau Ecuador.

Niềm vui của CĐV đội tuyển Ecuador khi đội vượt qua tuyển Đức hùng mạnh để thẳng tiến vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Như vậy đã chính thức xác định 2 trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng trong tại World Cup 2026 là Bosnia - Herzegovina và Ecuador. Nhóm các đội đã hoàn tất thi đấu vòng bảng là Hàn Quốc, Scotland sẽ phải hồi hộp chờ xem kết quả các bảng đấu còn lại để biết "số phận" mình. Theo đánh giá của siêu máy tính Opta, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Hàn Quốc tính đến thời điểm này là 73,30%, thấp hơn nhóm các đội xếp sau nhưng chưa thi đấu lượt trận cuối là Algeria (74,68%), Paraguay (86,26%), Bỉ (92,32%).

Sáng nay, World Cup 2026 còn diễn ra lượt trận cuối bảng F (lúc 6 giờ) giữa Nhật Bản với Thụy Điển, Tunisia với Hà Lan; lượt trận cuối bảng D (lúc 9 giờ) giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, Paraguay với Úc. Kết quả loạt trận này sẽ xác định thêm các gương mặt đi tiếp vào vòng trong.

Bảng xếp hạng các đội hạng ba tại World Cup 2026 mới nhất: