Vì sao chiến thắng của Ecuador trước Đức tại World Cup 2026 lại là bất ngờ lớn?

Ecuador đã sánh vai cùng Brazil và Argentina

Trong lịch sử World Cup, đa số các đội ở khu vực Nam Mỹ chưa từng thắng được đội tuyển Đức, ngoại trừ hai "ông lớn" Brazil và Argentina. Giờ đây, Ecuador đã sánh vai, trở thành đội thứ ba ở khu vực này đánh bại được đội tuyển Đức hùng mạnh.

Đặc biệt hơn, chiến thắng càng ngọt ngào cho "La Tri" (biệt danh của đội tuyển Ecuador) khi giúp họ có vé đi tiếp vào vòng 32 đội, sau hai trận ra quân chỉ hòa và thua.

CĐV Ecuador mở hội ăn mừng với chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Đức tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Thật tuyệt vời. Trước khi World Cup bắt đầu, chúng tôi đã hy vọng có thể làm được điều này, và nó đã diễn ra theo một cách khác (so với dự kiến) vì chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều", cầu thủ Gonzalo Plata, người hùng ghi bàn quyết định giúp Ecuador ngược dòng thắng Đức 2-1, chia sẻ.

Trước đó, Leroy Sane sớm mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Đức, nhưng Ecuador đã nhanh chóng lật ngược thế cờ với bàn gỡ hòa 1-1 của Nilson Angulo ghi ngay phút thứ 9. Và vào hiệp 2, Plata giúp đội nhà đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ khi ghi bàn quyết định ở phút 77 để giành chiến thắng ngoạn mục.

Ecuador cùng với Colombia được xem là những "ngựa ô" Nam Mỹ tại World Cup 2026, nhờ thành tích vòng loại cực kỳ ấn tượng và cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu. Nhưng "La Tri" đã trải qua hai trận đầu tiên ở bảng E cực kỳ thất vọng khi thua Bờ Biển Ngà 0-1 và hòa cả tân binh Curacao 0-0. Trận thắng trước đội tuyển Đức đã giúp họ đi tiếp khi chắc suất trong tốp 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Tiền vệ Moises Caicedo là một trong những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Ecuador Ảnh: Reuters

Trong toàn bộ lịch sử của đội tuyển Đức tại World Cup, họ chỉ thua 6 lần trước các đội không thuộc châu Âu. Ecuador là đội mới nhất làm được điều này.

Với các đội Nam Mỹ, trước đây Đức chỉ thua Brazil và Argentina, và đều ở các trận chung kết World Cup. Vì vậy, chiến thắng của Ecuador trước "gã khổng lồ" châu Âu này đã trở thành một bất ngờ lớn là vì vậy, theo báo Tây Ban Nha, Marca.

"Ecuador đã viết nên một trong những chương vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá của mình bằng cách đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1, trở thành quốc gia CONMEBOL (Nam Mỹ) thứ ba từng đánh bại đội tuyển Đức tại World Cup.

Chiến thắng lội ngược dòng lịch sử này không chỉ phá vỡ kỷ lục tưởng chừng như bất khả xâm phạm, mà còn giúp Ecuador giành vé vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất giải đấu", Marca nhấn mạnh.