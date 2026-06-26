* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Đội tuyển Mỹ đã chắc chắn lọt vào vòng trong với vị trí nhất bảng D bất chấp kết quả của trận đấu còn lại vì sở hữu thành tích đối đầu tốt nhất. Trong khi đó, đội bóng được đánh giá là "ngựa ô" từ trước giải với đội hình không thiếu những ngôi sao như Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) lại gây thất vọng lớn và sớm bị loại sau 2 trận toàn thua (0-2 trước Úc, 0-1 trước Paraguay). Do đó, trận đấu giữa Mỹ và TNK chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Màn so tài giữa Paraguay và Úc vì thế mang tính chất sống còn. Đội thắng chắc chắn cán đích bảng D với vị trí thứ nhì và đi tiếp. Bên thua chưa chắc rời giải, nhưng phải thấp thỏm chờ đợi và thực tế cơ hội đi tiếp không cao. Rõ ràng ai cũng muốn tự quyết cho số phận của mình và một chiến thắng là điều kiện bắt buộc. Trước trận này, Úc có lợi thế hơn khi đang xếp nhì bảng với 3 điểm và hiệu số 0, trong khi Paraguay đứng hạng ba với 3 điểm và hiệu số -2. Đội bóng xứ chuột túi chỉ cần hòa là lấy vé góp mặt ở vòng 32, trong khi đại diện Nam Mỹ chắc chắn sẽ làm mọi thứ để giành trọn 3 điểm.

Chân sút trẻ Irankunda (trái) là cái tên được kỳ vọng bên phía đội tuyển Úc ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Úc được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc chạm trán với Paraguay. "Socceroos" đứng thứ 26, hơn đội bóng Nam Mỹ 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. HLV Tony Popovic nắm trong tay đội hình đồng đều, với nhiều cá nhân có khả năng gây đột biến. Trong đó, Nestory Irankunda, người đã để lại dấu ấn khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Úc tại World Cup 2026 (vào lưới TNK) là cái tên đáng chú ý.

Phía ngược lại, Paraguay phải nhận tổn thất lớn trước trận đấu quyết định. Miguel Almiron bị treo giò vì nhận thẻ đỏ rất vô duyên trong trận gặp TNK. Almiron bị truất quyền thi đấu do dùng tay che miệng để nói chuyện với cầu thủ đối phương. Anh cũng là "nạn nhân" đầu tiên của luật mới do FIFA áp dụng tại World Cup 2026. Almiron là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Paraguay. Việc thiếu vắng tiền vệ cánh phải này sẽ khiến sức tấn công của đại diện Nam Mỹ suy giảm đáng kể.