Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay: Những tấm vé đi tiếp ngoạn mục

Tại bảng E, đội tuyển Bờ Biển Ngà đánh bại Curaçao với tỷ số 2-0, qua đó giành ngôi nhì bảng cùng tấm vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Ở trận còn lại, đội tuyển Đức bất ngờ thất thủ 1-2 trước Ecuador nhưng vẫn đảm bảo được ngôi đầu bảng xếp hạng khi có cùng 6 điểm nhưng hơn đối đầu Bờ Biển Ngà. Cú lội ngược dòng bất ngờ trước đội tuyển Đức giúp Ecuador (4 điểm) giành vé đi tiếp đầy ngoạn mục dành cho 1 trong 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt.

Đội tuyển Thụy Điển vào đi cửa phụ vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tại bảng F, đội tuyển Hà Lan khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia, xếp nhất bảng với 7 điểm. Đội tuyển Nhật Bản xếp nhì sau trận hòa 1-1 với Thụy Điển, đạt 5 điểm. 1 điểm có được trước Nhật Bản cũng giúp Thụy Điển (4 điểm) giành vé vào vòng trong cho suất 1 trong 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt.

Đội tuyển Úc (áo vàng) cùng Paraguay nắm tay nhau vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 ẢNH: REUTERS





Ở bảng D, đội tuyển Mỹ bất ngờ thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn xếp nhất với 6 điểm. Ở trận còn lại, đội tuyển Úc chia điểm với Paraguay với tỷ số 0-0. Có cùng 4 điểm với Paraguay nhưng Úc xếp hạng nhì nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (0 so với -2). Tuy nhiên với 4 điểm có được, đội tuyển Paraguay cũng gần như nắm trong tay tấm vé đi tiếp dành cho 1 trong 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay (26.6), đã xác định các đội vào vòng loại trực tiếp của World Cup 2026 gồm: Mexico, Nam Phi (bảng A); Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B); Brazil, Ma Rốc (bảng C); Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E); Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F); Pháp, Na Uy (bảng I); Argentina (bảng J); Colombia (bảng K); Anh (bảng L). Các cặp đấu của vòng loại trực tiếp đã được xác định là: Nam Phi gặp Canada, Brazil gặp Nhật Bản, Hà Lan gặp Ma Rốc.

Xếp hạng World Cup 2026 các bảng đấu diễn ra hôm nay:

Bảng D:

Bảng E:

Bảng F:

Bảng xếp hạng các đội hạng ba tính đến hôm nay (26.6):