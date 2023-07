Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 22.7, đội Việt Nam gặp Mỹ: Vượt núi cao

Sau thời gian dài chờ đợi, thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức bước vào ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Gặp thử thách cực đại ở trận ra quân World Cup nữ 2023 là đội tuyển Mỹ nhưng đội tuyển nữ Việt Nam cũng có mục tiêu cho riêng mình.

Đội tuyển nữ Việt Nam với thống kê khiêm tốn trước đội đương kim vô địch thế giới LÂM NHỰT

Chia sẻ trước trận đấu lịch sử với đội Mỹ, HLV Mai Đức Chung nói: "Đội tuyển Mỹ vượt trội về đẳng cấp so với Việt Nam nhưng chúng tôi không đến đây để đi chơi, để đi du lịch. Đội Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý để hạn chế bàn thua, tránh chấn thương. Nếu ghi được bàn, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn nữa".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi hết khả năng trước Mỹ VFF

Trong khi đó HLV Andonovski của đội tuyển nữ Mỹ thổ lộ: "Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho ngày mở màn trước đội Việt Nam. Nên nhớ, đội Việt Nam cũng đã chơi một trận không tồi khi chỉ thua 1-2 trước đội Đức. Điều đó cũng đến từ sự chuẩn bị tốt của họ trước đối thủ mạnh hơn. Sẽ nhiều người vội vàng kết luận rằng đội nữ Mỹ sẽ thắng đậm đội nữ Việt Nam. Nhưng mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Trong bóng đá, không có điều gì là không thể. Vậy nên, đội nữ Mỹ cần tuyệt đối không được chủ quan".

Đội tuyển nữ Mỹ làm quen sân thi đấu, không chủ quan trước VIệt Nam US SOCCER

Đội tuyển nữ Mỹ toàn thắng trong loạt trận giao hữu trước World Cup 2023, gần nhất là chiến thắng 2-0 trước đội Xứ Wales. Trong khi đó trong trận giao hữu gần nhất, đội nữ Việt Nam thất thủ 0-9 trước Tây Ban Nha. Những ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng cùng đội tuyển Mỹ có Alex Morgan, Megan Rapinoe và Rose Lavelle. Đội nữ Việt Nam trông chờ vào các gương mặt hàng đầu trên hàng công như Huỳnh Như, Thanh Nhã, Hải Yến cùng các trụ cột ở hàng phòng ngự như thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Hoàng Thị Loan, Diễm My, Hải Linh, Thu Thảo để vượt khó trước ngọn núi lớn là tuyển Mỹ.

Đội tuyển nữ Việt Nam vui đùa trên sân đấu World Cup trước cuộc chạm trán với tuyển Mỹ ĐỨC ĐỒNG

Các cô gái kim cương thoải mái trước trận đấu lịch sử ở World Cup ĐỨC ĐỒNG

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Mỹ được trực tiếp trên các nền tảng của VTVcab như kênh ON Sports News (link trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html); website của Viettel TV360 (link: https://tv360.vn/); các ứng dụng trực tuyến như TV360, On, On Plus.