20.000 CĐV Mỹ tiếp lửa đội nhà trong màn so tài với đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển nữ Mỹ sẽ đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam ngày 22.7 trên sân Eden Park. Tuy nhiên, hàng nghìn CĐV đội tuyển nữ Mỹ đã xuất hiện ở khắp các đường phố của TP.Auckland từ nhiều ngày qua. Họ mang theo cờ, quần áo với 3 màu xanh, đỏ, trắng quen thuộc. Đoàn người đi cùng nhau, ca hát, khuấy động không khí tại New Zealand. Thậm chí, nhiều CĐV Mỹ còn kéo vào xem trận đấu khai mạc giữa nước chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy.

David Tritz, một CĐV đến từ Laguna Hills, California chia sẻ về hành trình của mình: “Chúng tôi đã ca hát, nhảy múa suốt chặng đường này. Bạn không thể không đến cổ vũ cho các cô gái của nước bạn được. Bạn chỉ sống một lần trên đời".

Trong số những CĐV Mỹ đến New Zealand, khoảng 9.000 người đã tập hợp trong một cộng đồng Facebook do Kristen Pariseau làm trưởng nhóm. Những CĐV này đã lên kế hoạch cho việc gặp gỡ, động viên và sẵn sàng “tiếp tế” cho các cầu thủ sau trận đấu. Ngoài ra, họ cũng giúp nhau giải đáp các thắc mắc về địa điểm du lịch tại New Zealand, tổ chức các buổi tiệc ăn uống, vui chơi nhằm tăng sự đoàn kết.

“Mọi người hỏi 'Có ai khác sẽ đi không?' cách đây rất lâu khi chúng tôi tổ chức và lập kế hoạch. Vì vậy, tôi đã bắt đầu kế hoạch. Sau đó, mọi thứ đã phát triển theo cấp số nhân vào tháng trước. Giờ đây, ở New Zealand, các cô gái của chúng tôi sắp được cổ vũ bởi hơn 20.000 người. Nó chẳng khác nào sân nhà của chúng tôi cả”, Kristen Pariseau phấn khích chia sẻ.

CĐV Mỹ vào xem trận đấu khai màn World Cup nữ 2023 của nước chủ nhà New Zealand 1NEWS

Đội tuyển nữ Mỹ luôn là niềm tự hào của thể thao nước này US SOCCER

Ông Dave Perry, một cựu quân nhân của Mỹ, năm nay đã 84 tuổi có lẽ là CĐV đặc biệt nhất trong số hơn 20.000 CĐV Mỹ đặt chân đến New Zealand. Năm 2019, ông đã từng đến Pháp xem World Cup cùng vợ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Kể từ đó, ông đam mê bóng đá và luôn đến sân mỗi khi đội tuyển nữ Mỹ thi đấu. Tại kỳ World Cup này, ông tiếp tục dẫn theo vợ và 2 cô con gái đến tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Vlatko Andonovski.

Ông Dave Perry tự hào: “Họ đại diện cho đất nước của chúng tôi. Các cô gái của Mỹ đại diện cho một môn thể thao và những gì họ đang làm cho thể thao nữ thật tuyệt vời. Tôi trở lại vì tôi yêu đội bóng. Chúng tôi đang chi rất nhiều tiền để đến và hỗ trợ họ. Chúng tôi chỉ yêu đội. Không có gì đáng tiếc khi họ là đội số 1 thế giới”.

Về phần CĐV đội tuyển nữ Việt Nam, trang 1News tiết lộ, hiện đã có hơn 2.000 người sở hữu vé vào sân Eden Park. Các CĐV cũng đã chuẩn bị trống lớn, lá cờ với kích thước 6x4 m, sẵn sàng cho trận đấu ngày 22.7. Mọi thứ gần như sẵn sàng để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trống được CĐV Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu sắp tới FBVN