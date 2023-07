Đội nữ New Zealand viết nên lịch sử

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV nhà đã giúp đội bóng có biệt danh "Football Ferns" được tiếp thêm sức mạnh tuyệt vời, để đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, bằng thế trận ngang ngửa về mọi chỉ số.



Đội nữ New Zealand (phải) giành chiến thắng lịch sử trước đội Na Uy REUTERS

Đội Na Uy vẫn thể hiện đẳng cấp như tình huống Hansen sút dội xà ngang ở phút 81, trong khi VAR đem về cho đội chủ nhà New Zealand quả 11 m phút 89 nhưng Percival sút hỏng. Những phút dồn ép nghẹt thở cuối trận của đội khách đã khiến hàng vạn con tim người dân New Zealand như thắt lại, rồi vỡ òa sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Wilkinson đã đi vào lịch sử không những là người ghi bàn đầu tiên ở World Cup nữ 2023 mà còn đem về chiến thắng đầu tiên của bóng đá New Zealand ở đấu trường vinh quang này, sau 5 lần dự không biết mùi chiến thắng. Với 3 điểm có được, "Football Ferns" (bảng A) đứng trước cơ hội lần đầu tiên thoát được dớp dừng chân vòng bảng World Cup.

Ở trận đấu diễn ra sau đó trên sân Accor (TP.Sydney, Úc) cách TP.Auckland hơn 2.000 km, đội Úc cũng mở màn thuận lợi với chiến thắng 1-0 do công Stephanie Catley (phút 51). Đội bóng có biệt danh "the Matildas" đã áp đảo hoàn toàn đội Ireland để tạm đứng đầu bảng B.